Manchester United vence Aston Villa (1-0) e avança na FA Cup

O Manchester United se tornou o último time a se classificar para os 16-avos de final da FA Cup depois de vencer o Aston Villa por 1 a 0 em Old Trafford nesta segunda-feira.

O duelo foi decidido com um gol logo após a entrada em campo do escocês Scott McTominay, com uma forte cabeçada após um cruzamento do brasileiro Fred (8).

Na próxima rodada, o United enfrentará o Middlesbrough, time da segunda divisão do futebol inglês.

Old Trafford dedicou uma sonora vaia antes do início do jogo a Steven Gerrard, ex-capitão do Liverpool, grande rival do United, e agora no banco do Aston Villa, novo time do meia Philippe Coutinho.

Gerrard confirmou antes do jogo que o jogador brasileiro, que chega emprestado pelo Barcelona, "está finalizando os procedimentos administrativos de imigração e estamos impacientes para vê-lo no campo de treinamento com o grupo na quarta-feira".

-- Jogos da 3ª fase da FA Cup com presença de equipes da primeira divisão:

- Sexta-feira:

Swindon Town (4ª) - (+) Manchester City 1 - 4

- Sábado:

Burnley - (+) Huddersfield (2ª) 1 - 2

Millwall (2ª) - (+) Crystal Palace 1 - 2

West Bromwich (2ª) - (+) Brighton 1 - 2 (após prorrogação)

(+) Leicester - Watford 4 - 1

Port Vale (4ª) - (+) Brentford 1 - 4

Newcastle - (+) Cambridge United (3ª) 0 - 1

Swansea (2ª) - (+) Southampton 2 - 3 (após prorrogação)

(+) Chelsea - Chesterfield (5ª) 5 - 1

Hull (2ª) - (+) Everton 2- 3 (após prorrogação)

- Domingo:

(+) Liverpool - Shrewsbury Town (3ª) 4 - 1

(+) Tottenham - Morecambe (3ª) 3 - 1

(+) Wolverhampton - Sheffield United (2ª) 3 - 0

Charlton (3ª) - (+) Norwich 0 - 1

(+) West Ham - Leeds United 2 - 0

(+) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal 1 - 0

- Segunda-feira:

(+) Manchester United - Aston Villa 1 - 0

(+): classificados para a quarta fase (16-avos de final).

