General antiterrorista de Xinjiang comandará guarnição de Hong Kong

O subchefe do Estado-Maior da Polícia Armada do Povo, o general de divisão Peng Jingtang, foi promovido pelo presidente Xi Jinping para liderar o Exército de Hong Kong - informou a agência oficial de notícias oficial Xinhua, no domingo (9).

entre os poucos detalhes divulgados pela imprensa estatal sobre a carreira de Peng, está que ele foi chefe do Estado-Maior do Corpo de Polícia Armada em Xinjiang, que faz parte da força policial paramilitar da China.

Há três anos, o Reference News - um braço da Xinhua - noticiou que uma força especial chamada "Comando Águia de Montanha" foi formada em Xinjiang "para as necessidades de contraterrorismo na região e em toda China".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos anos, a China aplicou duras medidas de segurança em Xinjiang, após os distúrbios étnicos registrados na capital. Mobilizou forças paramilitares e sistemas de vigilância em massa para reprimir o que o Partido Comunista Chinês descreve como extremismo islâmico e separatismo generalizados na região.

Ativistas afirmam que pelo menos um milhão de uigures e membros de outras minorias de língua turca, a maioria muçulmana, foram levados para campos de Xinjiang.

su/jta/rbu/pc/zm/tt

Tags