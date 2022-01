Fim da dinastia Chávez no berço do 'comandante'

Barinas, estado natal do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez, deixará de ser governado pelo chavismo pela primeira vez desde 1998, após a histórica vitória da oposição na eleição para governador, repetida neste domingo por ordem judicial.

O adversário Sergio Garrido, desconhecido na política nacional, venceu com 14 pontos de vantagem sobre o ex-vice-presidente e ex-chanceler Jorge Arreaza, que teve todo o poder do governo à disposição durante a campanha.

Garrido conquistou 172.497 votos (55,36%) no primeiro boletim oficial e Arreaza, 128.583 (41,27%).

Um terceiro candidato, Claudio Fermín, acusado de colaborar com o chavismo para dividir o voto da oposição, encerrou com 5.996 (1,77%).

"O povo nobre, leal e valente de Barinas conquistou a vitória", comemora Garrido, que rompe 24 anos de hegemonia chavista neste estado, que sempre foi governado por um familiar do pai da chamada Revolução Bolivariana nas duas últimas décadas.

Arreaza reconheceu a derrota no Twitter mais de uma hora antes do resultado oficial ser conhecido.

"A informação que recebemos de nossas estruturas do PSUV [o Partido Socialista da Venezuela] indica que, embora tenhamos aumentado os votos, não alcançamos o objetivo", escreveu Arreaza, que foi genro de Chávez e é pai do primeiro neto do ex-presidente (1999-2013).

A votação ratifica a vitória iminente da oposição no dia 21 de novembro, que foi anulada pelo Supremo Tribunal de Justiça (TSJ), pró-governo, alegando que o candidato da oposição, Freddy Superlano, estava desqualificando devido a investigações judiciais.

A Corte afastou também sua esposa, que seria sua substituta, e uma terceira candidata, deixando Garrido, eleito para o parlamento regional em novembro, como quarta opção.

"A mesma expressão popular que foi apresentada no dia 21 (novembro) foi apresentada desta vez com mais força", lançou Superlano.

A popular canção "Linda Barinas" foi cantada sem parar pelo comando da oposição, que explodiu em aplausos quando o resultado foi divulgado.

"Há muito tempo que esperávamos por esta vitória", comemorou Karmín Sánchez, um ativista de 21 anos do partido de oposição.

Uma plataforma com uma tela gigante que o chavismo instalou para comemorar uma eventual vitória foi deixada sozinha, na escuridão, muito perto de sua base de campanha.

