Coutinho vai participar dos treinos do Aston Villa na quarta-feira, diz Gerrard

O meia brasileiro Philippe Coutinho passou esta segunda por uma revisão médica antes de seu empréstimo ao Aston Villa, vindo do Barcelona, e deve se juntar aos seus novos companheiros nos treinos na quarta-feira, anunciou o técnico Steven Gerrard.

"Philippe está finalizando os trâmites administrativos de imigração e estamos impacientes para vê-lo no campo de treinamento com o grupo na quarta", disse o treinador no site do clube de Birmingham.

O meia, de 29 anos, que jogou com Gerrard no Liverpool, foi cedido pelo Barcelona ao Villa, que tem uma opção de compra sobre o jogador.

O Barcelona seguirá pagando uma parte do salário do atleta, que chegou à Espanha vindo de Anfield por um cifra recorde na época, de 170 milhões de euros, mas que não conseguiu triunfar no Camp Nou.

Na temporada 2019-2020 foi cedido ao Bayern de Munique, participando com uma dobradinha na histórica goleada de 8 a 2, infligida pelo clube alemão ao Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Ele é um excelente jogador que pode se orgulhar de um currículo impressionante, cheio de títulos. Estou muito feliz por poder tê-lo e estou ansioso para trabalhar com ele", explicou Gerrard, que conseguiu sua primeira grande contratação desde que chegou ao Villa em novembro vindo do Glasgow Rangers.

"Sua presença será inestimável devido às lesões e (ausências por causa da) CAN (Copa Africana de Nações), que reduziram nossas opções de ataque", acrescentou.

O Aston Villa, que enfrenta o Manchester United na terceira fase da FA Cup, poderá realizar outro movimento no mercado de inverno, já que a imprensa inglesa informou que o clube teria alcançado um acordo com o lateral francês Lucas Digne, também ex-jogador do Barcelona e atualmente no Everton.

