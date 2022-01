Coreia do Norte lança 'projétil não identificado' (agência Yonhap)

A Coreia do Norte lançou um "projétil não identificado no Mar do Leste, disseram as forças armadas sul-coreanas citadas pela agência de notícias Yonhap, menos de uma semana depois que Pyongyang testou um míssil hipersônico.

O lançamento também foi relatado pela guarda costeira japonesa, que indicou que era um "objeto semelhante a um míssil".

"O Estado-Maior Conjunto (sul-coreano) anunciou o lançamento em uma mensagem de texto aos jornalistas sem dar detalhes", disse Yonhap.

