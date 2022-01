Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciou hoje o exercício de sua opção para adquirir a Adaptate Biotherapeutics ("Adaptate"), uma empresa do Reino Unido focada no desenvolvimento de terapêuticas baseadas em anticorpos para a modulação de células T delta 1 (V?1) gama-delta (??) variáveis. Por meio da aquisição, a Takeda obterá a plataforma de engager de células T ?? baseada em anticorpos da Adaptate, incluindo candidatos pré-clínicos e programas de pipeline de descoberta. Os engagers de células T ?? da Adaptate são projetados para modular especificamente as respostas imunes mediadas por células T ?? nos locais do tumor, ao mesmo tempo que evitam danos às células saudáveis.

A aquisição planejada da Adaptate segue a opção recentemente exercida pela Takeda de adquirir GammaDelta Therapeutics ("GammaDelta") e tem como objetivo acelerar ainda mais o desenvolvimento de terapias inovadoras baseadas em células T ??. A combinação da plataforma baseada em terapia celular da GammaDelta e da plataforma de engager de células T ?? baseada em anticorpos da Adaptate com a forte organização de pesquisa e desenvolvimento da Takeda posiciona a empresa japonesa como líder na implementação de todo o potencial das células T ?? na luta contra o câncer. A aquisição planejada complementa os esforços contínuos da Takeda para pesquisar e desenvolver engagers de células para aplicações de tumores sólidos, reforçada pela nova plataforma COBRA de engager de células T, adquirida da Maverick Therapeutics em outra colaboração bem-sucedida "build-to-buy".

"Nossa estratégia de P&D se centra na parceria com inovadores em estágio inicial para acessar plataformas de ponta na luta contra o câncer", disse Christopher Arendt, Ph.D., chefe da unidade de Área Terapêutica e Terapia Celular Oncológica da Takeda. "A plataforma de engager de células T ?? da Adaptate e o profundo conhecimento da equipe da biologia das células T ?? nos dão a oportunidade de desenvolver uma nova classe de terapias que exploram poderosos mecanismos imunológicos inatos. A aquisição planejada fortalecerá nossos esforços de P&D de no campo de imuno-oncologia como parte de nossa busca contínua por medicamentos que transformam as vidas dos pacientes com câncer."

A Adaptate foi formada em 2019 como uma empresa derivada da GammaDelta com investimento da Abingworth LLP e da Takeda, na qual a Takeda recebeu o direito exclusivo de compra da Adaptate mediante um pagamento inicial negociado previamente. As aquisições da Adaptate e da GammaDelta devem ser finalizadas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 da Takeda, aguardando a conclusão da revisão de acordo com as leis antitruste aplicáveis, incluindo a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976 dos EUA.

"Nossa aquisição pela Takeda reconhece o tremendo trabalho realizado nos últimos dois anos pela equipe talentosa da Adaptate", disse a Dra. Natalie Mount, CEO da Adaptate. "Demonstramos rapidamente, em modelos pré-clínicos, o potencial terapêutico de nossos novos anticorpos direcionados à V?1, e este movimento nos aproxima de realizar todo o potencial das terapias direcionadas às células T V?1 para melhorar os resultados do tratamento para pacientes com câncer."

Além disso, Tim Haines, presidente e sócio-gerente da Abingworth, observou: "Após ter desempenhado um papel fundamental na criação da Adaptate, estamos muito satisfeitos em ver os desenvolvimentos impressionantes de seu portfólio de anticorpos terapêuticos para células T ?? até o momento, sob a liderança de Natalie Mount. Mal podemos esperar para ver o progresso da Takeda com os anticorpos terapêuticos muito promissores da Adaptate no ambiente clínico".

O pipeline de oncologia da Takeda se centra em estratégias inovadoras que potencializam o poder do sistema imunológico, com foco na imunidade inata. As respostas imunes inatas servem como o primeiro mecanismo de defesa do corpo contra as doenças e envolvem a orquestração de um amplo arsenal de mecanismos e tipos de células, incluindo as células T ?? e as células natural killer (NK), que podem ajudar a superar a capacidade do câncer de escapar do reconhecimento imunológico. A Adaptate descobriu um conjunto único de anticorpos que modulam seletivamente a atividade das células T ?? no microambiente tumoral. Os anticorpos fornecem um sinal direcionado com precisão para o sistema imunológico, oferecendo assim a oportunidade de eficácia e segurança superiores em comparação com as abordagens convencionais de imuno-oncologia em tumores sólidos.

Compromisso da Takeda com a Oncologia

Nossa principal missão de P&D é fornecer novos medicamentos para pacientes com câncer no mundo todo através de nosso compromisso com a ciência, inovação e paixão por melhorar a vida dos pacientes. Seja com nossas terapias de hematologia, nosso portfólio robusto ou medicamentos para tumores sólidos, pretendemos continuar sendo inovadores e competitivos para oferecer aos pacientes os tratamentos de que precisam. Para mais informações, acesse www.takedaoncology.com

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global com sede no Japão, orientada por P&D e baseada em valores, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas, guiada por seu compromisso com os pacientes, seus funcionários e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças genéticas raras e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas' avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão empenhados em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros na área da saúde em aproximadamente 80 países e regiões. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso importante

Para fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas - e - respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer títulos ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de títulos aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Declarações prospectivas da Takeda

Este comunicado de imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados operacionais da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "pretende", "intenciona", "garante", "pode", "deveria,", "seria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou o negativo delas. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões competitivas e desenvolvimentos; mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis, incluindo reformas globais de saúde; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a incerteza do sucesso clínico e as decisões das autoridades regulatórias e o tempo para isso; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Sobre a Adaptate Biotherapeutics

A Adaptate Biotherapeutics é uma empresa de imunoterapia que desenvolve um portfólio inovador de anticorpos terapêuticos projetados para modular a atividade das células T citotóxicas gama delta do próprio paciente in situ. Nossa abordagem primorosamente direcionada oferece o potencial para abordar com segurança e eficácia os desafios frequentemente encontrados pelas imunoterapias atuais contra o câncer.

A Adaptate Biotherapeutics se separou da GammaDelta Therapeutics no final de 2019. A empresa recebeu investimentos da Abingworth LLP e da Takeda Pharmaceutical Company Limited com o apoio do King's College London, do Francis Crick Institute e do Cancer Research Technology.

Contato

Assessoria de Imprensa da Takeda: Japão Ritsuko Nomura [email protected] +81 (0) 466-32-4520 EUA e demais países David Webster [email protected] +1 (617) 551-7929 Adaptate: Sarah Jeffery Zyme Communications [email protected] +44 (0) 7771 730 919

