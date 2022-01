Comunicado do Business Wire :QUANTA Dialysis Technologies Ltd

A QUANTA Dialysis Technologies Ltd ("QUANTA" ou "Empresa"), uma empresa de tecnologia clínica que tem o compromisso de tornar a diálise mais acessível através do sistema de hemodiálise SC+, anunciou hoje a nomeação de Meghan Fitzgerald e Leslie Norwalk para a Diretoria da Empresa, nomeação esta que foi imediatamente validada. As especialistas muito bem-sucedidas da área da saúde irão assessorar a QUANTA em seu trabalho de otimizar o acesso do paciente à diálise, as opções de tratamento e a custo-eficácia.

"É com prazer que damos as boas-vindas a Meghan e Leslie, duas veteranas altamente respeitadas no setor, na Diretoria da QUANTA", afirma Johan de Ruiter, Presidente da QUANTA Dialysis Technologies. "A pandemia salientou a imprescindibilidade do acesso a uma terapia de diálise que seja flexível e eficaz a pacientes e médicos. Toda a experiência e trajetória das mais recém-nomeadas à Diretoria trarão profundos benefícios para o nosso trabalho de disponibilizar o SC+ diretamente a todo paciente, em toda situação."

Meghan Fitzgerald é estrategista global na área da saúde, bem como investidora, acadêmica e escritora. Com uma experiência altamente conceituada, Fitzgerald já atuou em todos os domínios do setor de saúde, desde o atendimento de linha de frente a empresas da Fortune 500, paralelamente à sua função como Professora adjunta da Columbia University. Ela é uma investidora em capital privado, oferecendo serviços de consultoria a diversas empresas, como a Goldman Sachs e a Wellspring Capital. Anteriormente, Meghan ocupou o cargo de Diretora e Parceira de gestão no instrumento clínico inaugural da Letter One, na qual alocou por volta de US$ 4 bilhões, durante três anos, em serviços farmacêuticos e saúde animal. A recém-nomeada à Diretoria dedicou vinte anos, aproximadamente, como operadora e estrategista para várias organizações proeminentes da área da saúde, como Merck, Pfizer e Medco. Além disso, atuou como Vice-presidente de estratégia, fusões e aquisições, e política sanitária na Cardinal Health, bem como foi membro do comitê executivo. Complementarmente à sua indicação à Diretoria da QUANTA, Fitzgerald é membro da diretoria da Tenet Healthcare.

Leslie Norwalk é assessora estratégica da Epstein Becker Green, P.C., do EBG Advisors e do National Health Advisors, e oferece serviços de consultoria a diversas empresas de fundo de investimento. Além da QUANTA, Norwalk integra a Diretoria da Neurocrine Biosciences, Arvinas, NuVasive, ModivCare, Magellan Health, e de várias outras empresas privadas da área da saúde. Em seu cargo anterior na Bush Administration, ela atuava como Administradora do Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), sendo responsável pela gestão das operações diárias do CMS, Programas estatais de seguro de saúde para crianças, Pesquisa e Certificação de unidades médicas, além de outras iniciativas federais da área. Leslie também foi Administradora adjunta da agência, assumindo a responsabilidade pela implementação de centenas de mudanças feitas ao abrigo do Medicare Modernization Act, incluindo o Medicare Prescription Drug Benefit.

Sobre a QUANTA e o SC+

A QUANTA Dialysis Technologies tem o compromisso de tornar a diálise acessível a todos os pacientes, em qualquer situação, através do sistema de hemodiálise SC+, um dispositivo portátil com desempenho comparável a máquinas tradicionais maiores. O SC+ é uma solução modelar e poderosa que oferece a versatilidade clínica necessária ao tratamento de diálise em diferentes situações. Com uma interface intuitiva e fácil de usar, ele é desenvolvido para uso por uma ampla gama de usuários, disponibilizando a diálise diretamente aos pacientes.

O SC+ está disponível comercialmente no Reino Unido para uso domiciliar e industrial; nos Estados Unidos, o dispositivo conta com aprovação da FDA (K210661) para uso em situações de terapia grave e crônica.

