Comunicado do Business Wire :Qraft Technologies, Inc.

A empresa fintech habilitada para IA Qraft Technologies, Inc. ("Qraft" ou "a empresa") anunciou hoje que fechou um investimento de US$ 146 milhões com o SoftBank Group Corp. ("SoftBank"), que inclui um capital de crescimento primário e um capital secundário, que será utilizado para financiar a compra de ações de investidores. Espera-se que a transação proposta acelere as expansões em andamento da Qraft nos EUA e na China, enquanto as duas partes também embarcarão em projetos estratégicos que tem como objetivo buscar possibilidades de desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de portfólio público habilitados para IA para o SoftBank.

Com sede em Seul, a Qraft desenvolve e opera algoritmos baseados em "deep learning" (ou aprendizado profundo) que fornecem sinais de peso do portfólio que podem ser alfa-geradores. A empresa demonstrou o desempenho de seu mecanismo de IA proprietário em todos os fundos ETFs listados na NYSE. A Qraft também oferece soluções de IA B2B que vão desde o processamento de dados, descoberta de estratégias de investimento, execução de pedidos até a análise e relatórios de investimentos que criam valores exclusivos para gestores de ativos globais.

"A Qraft pode revolucionar a maneira como as instituições financeiras gerenciam ativos de capital público ao oferecer tecnologias próprias de IA que foram testadas e comprovadas no mercado de ações dos EUA", disse Kentaro Matsui, sócio-gerente na SB Investment Advisers e ex-diretor administrativo no SoftBank Group Corp. "Com base em nosso extenso ecossistema de IA, estamos muito felizes em estabelecer essa parceria com Marcos Kim e a equipe da Qraft, além de oferecer o nosso apoio à sua missão de revolucionar o setor de gestão de ativos em nível global."

O diretor executivo (CEO) da Qraft, Marcus Kim, acredita que "haverá uma enorme sinergia com o SoftBank, o líder em investimentos em startups disruptivas e gerenciamento de ações com IA da Qraft. Isso marca apenas o início da tecnologia de IA, mudando fundamentalmente o setor de gerenciamento de ativos de US$ 100 trilhões."

Robert Nestor, ex-presidente da Direxion ETFs e chefe dos negócios da iShares Factor ETF, que recentemente assumiu o comando da expansão da Qraft como CEO dos EUA, comentou: "Os recursos de IA da Qraft são inigualáveis em gerenciamento de investimentos e estão prontos para a disrupção com os recursos em rápida evolução da IA. O SoftBank reconhece isso com o seu investimento e, juntos, planejamos mudar o gerenciamento de ativos."

Para lidar com esses efeitos, a Qraft planeja acelerar seus negócios globais contratando os melhores talentos e abrindo novos escritórios em Nova York, São Francisco e Hong Kong.

Sobre a Qraft Technologies

A Qraft Technologies, Inc. tem a missão de transformar a entrega alfa em gerenciamento de ativos. Do processamento de dados à pesquisa alfa e sinais comerciais, a Qraft tem um histórico de desenvolvimento de soluções inovadoras de IA que foram adotadas por grandes instituições financeiras e transformadas em produtos e serviços de IA bem-sucedidos, incluindo uma das principais plataformas de ETF de ações orientadas por IA e o maior fornecedor de mecanismos de consultoria robótica da Coreia.

Contato da mídia: Bernardo Soriano Gregory FCA pela Qraft Technologies E-mail: [email protected] Fone: 914-656-3880

