Comunicado do Business Wire :Crescera Capital Acquisition Corp.

A Crescera Capital Acquisition Corp. ("Crescera" ou a "Empresa") anunciou que, a partir de hoje, os titulares de unidades vendidas na oferta pública inicial da Empresa de 20.125.000 unidades concluída em 23 de novembro de 2021, incluindo as unidades vendidas no exercício pleno da opção de distribuição adicional do subscritor de 2.625.000 unidades, pode optar por negociar em separado as ações ordinárias Classe A e garantias incluídas nas unidades. As ações ordinárias Classe A e garantias em separado serão negociadas na Nasdaq Global Market ("Nasdaq") sob os símbolos "CREC" e "CRECW", respetivamente. As unidades não separadas continuarão sendo negociadas na Nasdaq sob o símbolo "CRECU". Nenhuma garantia fracionada será emitida após a separação das unidades e apenas garantias inteiras serão negociadas.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de títulos da Empresa, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

A oferta foi feita apenas mediante prospecto. Cópias do prospecto podem ser obtidas gratuitamente ao acessar EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Como alternativa, cópias do prospecto podem ser obtidas gratuitamente na UBS Securities LLC pelo correio em 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, Attn.: Prospectus Department, pelo telefone (888) 827-7275 ou por e-mail em [email protected]

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a Crescera Capital Acquisition Corp.

A Empresa foi constituída com a finalidade de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhantes com uma ou mais empresas. A Empresa pretende buscar uma combinação de negócios com uma empresa não limitada a uma determinada indústria, setor ou região geográfica na América Latina. O patrocinador da Empresa está associado à empresa brasileira de gestão de ativos Crescera Capital.

Declaração Cautelar sobre Declarações Prospectivas

Certas declarações contidas neste comunicado à imprensa constituem declarações prospectivas. Todas estas declarações têm por base expectativas da administração, bem como estimativas e suposições preparadas pela administração que, embora acreditem ser razoáveis, são inerentemente incertas. Estas declarações envolvem riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, fatores econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos fora do controle da Empresa que podem fazer com que seus negócios, setor, estratégia, atividades de financiamento ou resultados reais difiram materialmente. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste documento, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220110005685/pt/

Contato

Natalia C. Galarti Diretora de Operações, Crescera Capital

Laura Guaraná Carvalho Diretora Financeira [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags