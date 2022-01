Com lesão do ligamento cruzado, Federico Chiesa pode perder o restante da temporada

O atacante italiano da Juventus, Federico Chiesa, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e será submetido a uma cirurgia rápida, anunciou seu clube nesta segunda-feira, colocando o restante de sua temporada em risco.

Chiesa, de 24 anos, voltou a campo na quinta-feira na Serie A contra o Napoli e marcou no empate em 1 a 1, após várias semanas de afastamento devido a outra lesão.

No domingo, o atacante deixou o campo após meia hora do jogo contra a Roma, também pela Serie A, depois de um contato com o zagueiro do time da capital, Chris Smalling.

"Durante o jogo de ontem, Federico Chiesa sofreu um trauma (...) no joelho esquerdo. Os exames realizados pela manhã (...) mostraram uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Uma intervenção cirúrgica será necessária nos próximos dias", anunciou a Juventus em um comunicado.

O clube não especificou por quanto tempo o jogador ficará afastado, mas esse tipo de lesão geralmente exige meses de recuperação.

Chiesa certamente ficará de fora dos jogos da repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que a Itália terá que disputar e que começam no final de março contra a Macedônia do Norte.

A ausência de Federico Chiesa representa um duro golpe para o técnico Roberto Mancini, já que o jogador foi um dos destaques do título da Eurocopa conququistado pela Itália no ano passado.

