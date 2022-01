China oferece apoio à segurança do Casaquistão e critica 'forças externas'

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin afirmou nesta segunda-feira, 10, que o titular da pasta, Wang Yi, conversou por telefone com o chanceler do Casaquistão, Mukhtar Tileuberdi. Na conversa, a autoridade chinesa disse que o país era um aliado estratégico de Pequim e que a China apoia "os esforços para manter a estabilidade e acabar com a violência".

Durante entrevista coletiva transcrita no site do ministério, o porta-voz criticou "forças externas" que causariam turbulências no Casaquistão.

A China continua a apoiar a "liderança forte" do presidente Kassym-Jomart Tokayev para levar "paz e estabilidade" ao país, que enfrenta uma onda de protestos recentes. No domingo, autoridades casaques disseram que a ordem havia sido restaurada.

