Cazaquistão foi alvo do 'terrorismo internacional', diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (10) que o Cazaquistão foi alvo do "terrorismo internacional" e anunciou que as forças russas e seus aliados destacados para ajudar o governo do país vizinho partirão após o fim de sua missão.

"Assim que o contingente tiver cumprido suas funções, ele vai-se retirar do território do Cazaquistão", disse Putin em uma reunião por videoconferência com seus aliados, incluindo o presidente do Cazaquistão.

No encontro, advertiu que Moscou não vai tolerar "revoluções coloridas" na ex-União Soviética, expressão usada pelo Kremlin para descrever revoltas, no seu entender, orquestradas pelo Ocidente na região.

