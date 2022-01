Barcelona renova com Umtiti até 2026 e poderá inscrever Ferrán Torres

O zagueiro francês do Barcelona, Samuel Umtiti, renovou por quatro anos até 2026, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira, que com esta operação poderá cumprir o fair play financeiro e inscrever Ferran Torres na LaLiga.

"O FC Barcelona e o jogador da equipe principal, Samuel Umtiti, chegaram a um acordo para renovar seu contrato até 30 de junho de 2026", disse o Barça em um comunicado.

Com esta operação, "o zagueiro francês reduz parte do salário que ia receber no ano e meio de contrato", acrescentou o clube catalão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a edição online do jornal Mundo Deportivo, "o francês concordou em diminuir em 10% do seu salário e o valor restante foi prorrogado em três anos", o que permite aliviar a folha salarial.

Umtiti, que só disputou um jogo nesta temporada com a camisa do Barça, tinha contrato até junho de 2023.

O francês havia contado apenas para Xavi Hernández e apontava uma possível saída na atual janela de transferências, mas no final das contas vai permanecer até 2026.

Com a redução do salário do jogador, o Barcelona "amplia seu 'fair play' e poderá inscrever Ferran Torres na Liga de Futebol Profissional", disse o time catalão, que "manifesta publicamente sua gratidão a Samuel Umtiti pelo esforço e pela afeto que tem demonstrado pelo Clube".

O Barça anunciou em 28 de dezembro a contratação para as próximas cinco temporadas do jovem atacante espanhol, de 21 anos, do Manchester City.

O valor da transferência não foi especificado, mas a imprensa britânica havia indicado em 22 de dezembro que seria por um valor de 55 milhões de euros.

A equipe azulgrana poderá agora registrar seu novo jogador, que ainda não conseguiu se juntar aos companheiros de equipe após testar positivo para covid-19 em 3 de janeiro.

Ferran Torres não foi incluído por enquanto na lista do Barça para a Supercopa da Espanha que acontece esta semana na Arábia Saudita, esperando que ele supere a infecção.

gr/psr/aam

Tags