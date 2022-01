AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022

América

QUITO (Equador) - Congresso da Sociedade Internacional de Primatologia - (até 15)

TORONTO (Canadá) - Centenário da primeira injeção de insulina em pacientes com diabetes -

GUANTÁNAMO (Cuba) - Vinte anos da chegada dos primeiros prisioneiros ao centro de detenção americano na Baía Naval de Guantánamo -

(+) ATLANTA (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden e Kamala Harris fazem comentários sobre a necessidade de aprovar legislação de direitos de voto -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - 3ª Previsão da safra 2022 - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação (dez/21) - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola dez/21 - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Banco Mundial divulga relatório sobre Prospectos da Economia Global - 12H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência de confirmação para renomeação do presidente do Fed, Jerome Powell, no Comitê Bancário do Senado - 13H00

TORONTO (Canadá) - Corte anuncia data da sentença do julgamento por homicídio de Alek Minassian por lançar a van que dirigia contra uma multidão, matando dez pessoas - 13H00

Europa

VILNIUS (Lituânia) - Entrada em vigor do passaporte sanitário anticovid para os deputados -

ÁUSTRIA - Uso de máscaras PFF2 se torna obrigatório em ambientes externos -

(+) NUR-SULTAN (Cazaquistão) - O presidente Kassym-Jomart Tokayev apresenta novo governo ao parlamento -

(*) COPENHAGA (Dinamarca) - Coletiva de imprensa da OMS Europa sobre a covid-19 -

SUÍÇA - Fórum Econômico Mundial divulga relatório anual de risco global - 07H30

(+) AMSTERDÃ (Holanda) - Atualização da situação Covid-19 da Agência Europeia de Medicamentos - 13H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Sessão extraordinária do Parlamento - (até 21 de Março)

Ásia-Pacífico

WUHAN (China) - Segundo aniversário do primeiro anúncio de um falecido por covid-19 -

(+) PEQUIM (China) - Autoridades dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) visitam Pequim - (até 14)

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Suspeito de incêndio no Parlamento se apresenta à corte - (até 12)

OUIDAH (Benin) - Festival nacional de vudu -

Esportes

ARÁBIA SAUDITA - Auto, Moto: Campeonato Mundial FIA, primeira rodada: Rali Dacar - (até 14)

CAMARÕES - Futebol: Copa das Nações África 2021 - (até 6 de Fevereiro)

QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, discute apoio a economias em desenvolvimento - 12H00

(+) MÉXICO (México) - CEPAL - Panorama Preliminar das Economias da América Latina e do Caribe 2021. - 14H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Sudão - 15H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião do Conselho Rússia-Otan - 07H00

PRAGA (República Tcheca) - Deputados fazem votação de confiança do novo governo de centro direita tcheco -

BREST (França) - Reunião informal de ministros da Defesa da UE - (até 13)

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião do Comitê Militar da Otan - 05H00 (até 13)

PARIS (França) - Audiência de extradição de ex-extremistas da esquerda italiana, procurados na Itália pelos crimes dos Anos de Chumbo - 11H00

Esportes

MILÃO (Itália) - Futebol : Super Copa da Itália, final: Inter de Milão x Juventus -

(*) RIADE (Arábia Saudita) - Futebol: Super Copa Espanha, segunda semifinal : Barcelona X Real Madrid - 17H00 (até 14)

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - segunda fase semifinal : Tottenham X Chelsea - 17H45

QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro desemprego - 11H30

Europa

COBLENÇA (Alemanha) - Expectativa de veredicto no julgamento do ex-agente sírio de Inteligência Anwar Raslan, acusado de crimes contra a humanidade - 07H00

VIENA (Áustria) - Conselho Permanente da OSCE se reúne em meio a tensões Otan-Rússia -

BREST (França) - Reunião informal de ministros das Relações Exteriores da UE - (até 14)

ISOLA DEL GIGLIO (Itália) - Décimo aniversário do naufrágio do navio de cruzeiros Costa Concordia -

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Tribunal Europeu de Justiça decide sobre caso disciplinar na Polônia contra o advogado do ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk - 06H30

Oriente Médio e África do Norte

(*) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Assembleia da IRENA e reuniões correlatas - 10H00 (até 16)

Esportes

(*) RIADE (Arábia Saudita) - Futebol: Super Copa da Espanha, primeira semifinal: Atlético de Madri X Athletic Bilbao -

HUNGRIA - Handebol: Euro 2022 homens, primeira rodada - (até 14)

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - primeira rodada semifinal: Liverpool versus Arsenal - 17H45

SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022

Europa

COPENHAGA (Dinamarca) - Comemorações pelos 50 anos da ascensão da rainha Margrethe II ao trono - (até 16)

MILÃO (Itália) - Semana da moda masculina, outono-inverno 2023 - (até 18)

SÁBADO, 15 DE JANEIRO DE 2022

África

(+) SOMÁLIA - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) - (até 25 de Fevereiro)

Tags