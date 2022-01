Tottenham sofre mas se classifica em dia sem surpresas para os grandes na FA Cup

Ao contrário de sábado, não houve surpresas na terceira fase da Copa da Inglaterra, neste domingo, embora o Tottenham tenha ficado durante muitos minutos eliminado diante do modesto Morecambe (3-1), clube da terceira divisão inglesa.

Com Harry Kane e o brasileiro Lucas Moura no banco de reservas e sem o sul-coreano Son Heung-min, lesionado, os 'Spurs' foram surpreendidos pelo gol de Anthony O'Connor que abriu o placar para o Morecambe aos 33 minutos.

Muito espesso, o 'Spurs' só empataram quase na reta final do segundo tempo (74), através de Harry Winks em um tiro livre direto da lateral da área com pouco ângulo.

Depois de terem entrado em campo poucos minutos antes do empate, Moura (85) e Kane (88) fizeram valer a lógica contra o 21º colocado da League One (Terceira Divisão inglesa).

O Liverpool, por sua vez, com uma equipe muito jovem, também ficou atrás no placar contra o Shrewsbury, que também atua na 'terceirona', após um gol marcado por Daniel Udoh (27).

Mas os 'Reds' viraram antes do intervalo. Primeiro com um gol obtido 100% graças à categoria de base do clube de Anfield. Kaide Gordon (de 17 anos) mandou para o fundo das redes após um passe de Conor Bradley (18 anos). E depois veio um pênalti convertido pelo volante brasileiro Fabinho (44).

No segundo tempo, o compatriota Roberto Firmino deixou o banco e aumentou a vantagem (78) e Fabinho voltou a aparecer para fechar o placar (90 + 3) e garantir uma vitória tranquila para o Liverpool.

Em outro duelo entre dois times da elite, o West Ham venceu o Leeds de Marcelo Bielsa por 2 a 0. O argentino Manuel Lanzini colocou os londrinos na frente aos 34 minutos, e Jarrod Bowen finalizou um contra-ataque no momento em que o Leeds pressionava no ataque (90 + 3).

O Wolverhampton, que vinha de uma vitória em Old Trafford, se impôs diante do Sheffield United, que foi rebaixado para o Championship (Segunda Divisão) na temporada passada (3-0), enquanto o Norwich, 20º na Premier League, venceu o Charlton (da segunda divisão) por 1 a 0.

-- Partidas da 3ª fase da FA Cup com presença de equipes da primeira divisão:

- Sexta-feira:

Swindon Town (4ª) - (+) Manchester City 1 - 4

- Sábado:

Burnley - (+) Huddersfield (2ª) 1 - 2

Millwall (2ª) - (+) Crystal Palace 1 - 2

West Bromwich (2ª) - (+) Brighton 1 - 2 (após prorrogação)

(+) Leicester - Watford 4 - 1

Port Vale (4ª) - (+) Brentford 1 - 4

Newcastle - (+) Cambridge United (3ª) 0 - 1

Swansea (2ª) - (+) Southampton 2 - 3 (após prorrogação)

(+) Chelsea - Chesterfield (5ª) 5 - 1

Hull (2ª) - (+) Everton 2- 3 (após prorrogação)

- Domingo:

(+) Liverpool - Shrewsbury Town (3ª) 4 - 1

(+) Tottenham - Morecambe (3ª) 3 - 1

(+) Wolverhampton - Sheffield United (2ª) 3 - 0

Charlton (3ª) - (+) Norwich 0 - 1

(+) West Ham - Leeds United 2 - 0

(14h10) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Aston Villa

(+): classificados para a quarta fase (16-avos de final).

