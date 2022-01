Sobe para dez o número de mortos em queda de paredão em Capitólio

Pelo menos dez pessoas que passeavam em uma lancha morreram no sábado após após o desabamento de uma falésia em um lago no interior de Minas Gerais, confirmou a polícia neste domingo (9).

Até o momento foi confirmada a morte de "um total de 10 pessoas", disse à jornalistas o comissário da Polícia Civil Marcos de Souza Pimenta, uma das entidades que investigam o caso junto com os Bombeiros e a Marinha.

As duas pessoas que continuavam desaparecidas desde o acidente foram encontradas neste domingo pelas equipes de resgate, que continuaram trabalhando na área.

Ao meio-dia deste sábado, um grande fragmento de rocha se desprendeu de um paredão e caiu em cima de quatro lanchas de turismo no Lago de Furnas, região turística do estado.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o maciço se desprende e cai sobre as embarcações, ante o pânico de passageiros que presenciavam a cena de outras lanchas.

Um registro mostra um minuto antes do desabamento, em que várias pessoas avisaram que "muitas pedras estão caindo" e gritaram para os ocupantes dos demais barcos se afastarem do paredão.

Os mortos faziam parte do mesmo grupo de familiares e amigos que estavam na embarcação mais atingida pela rocha, segundo os bombeiros.

Ao longo das buscas, "apareceram corpos e fragmentos corporais", explicou Pimenta.

As vítimas eram de nacionalidade brasileira e tinham entre 14 e 68 anos, de acordo com as investigações preliminares.

Mais de 30 pessoas ficaram feridas, das quais nove precisaram ser hospitalizadas.

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais algumas dessas imagens e chamou o acidente de "lamentável desastre".

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as fortes chuvas que caíram nos últimos dias no sudeste do Brasil favoreceram o desprendimento, segundo os bombeiros e especialistas.

A região do Capitólio, a 300 km da capital Belo Horizonte, atrai muitos turistas brasileiros com seus paredões rochosos e cachoeiras que circundam as águas verdes do Lago de Furnas, formado pela hidrelétrica de mesmo nome.

"A natureza peculiar desse lugar, todo o atrativo turístico que a paisagem proporciona, com essa barragem que forma o enorme lago, com muitas cachoeiras e quedas d'água no entorno, é justamente criada pela erosão do relevo continental. E esse é um processo natural e constante", explicou à AFP o geógrafo Eduardo Bulhões, da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Soma-se a essa erosão natural as chuvas intensas, que provocam deslizamentos como o ocorrido no sábado, chamados de "movimentos de massa".

"Dezembro e janeiro são os meses com mais chuva em Capitólio e, consequentemente, os meses com maior potencial de movimentos de massa", afirmou Bulhões.

Para evitar mais acidentes, seria aconselhável "limitar a área recreativa, afastando os passeios dos paredões e quedas d'água" na temporada de maior risco, concluiu o especialista.

