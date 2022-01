Simona Halep conquista em Melbourne seu primeiro título desde setembro de 2020

A romena Simona Halep conquistou neste domingo um dos dois torneios femininos que são disputados simultaneamente em Melbourne, ao derrotar a russa Veronika Kudermetova por 6/2 e 6/3, poucos dias antes do início do Aberto da Austrália (17 a 30 de janeiro).

A ex-número 1 do mundo, agora em 20º lugar após um ano cheio de lesões em 2021, não ganhava um título desde Roma em setembro de 2020.

Contra Kudermetova, 32ª do mundo, Halep mostrou seu sangue frio para conquistar a vitória em uma hora e 15 minutos, apesar de dois inícios de set difíceis.

"Vamos continuar vencendo porque gosto dessa sensação", disse Halep, que chegou à final do Aberto da Austrália de 2018, em que acabou perdendo para Caroline Wozniacki.

"O corpo está ótimo. Me sinto bem. Fiz cinco partidas difíceis e o meu corpo está bem. Não me sinto tão cansada. Fisicamente, estou no lugar certo. A confiança está crescendo. Sinto que tenho o jogo para vencer as partidas", concluiu.

Com o deste domingo, Halep conquistou o 23º título de sua carreira.

