Sevilla vence Getafe e segue ritmo do líder Real Madrid; Atlético empata com Villarreal

O Sevilla, segundo colocado, ficou cinco pontos atrás do líder Real Madrid graças à vitória por 1 a 0 sobre o Getafe, neste domingo pela 20ª rodada da LaLiga espanhola, na qual o Atlético de Madrid empatou por 2 a 2 fora de casa com o Villarreal e voltou ao quarto lugar, o último da 'Zona da Champions'.

O Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 1 no sábado e colocou uma dose de pressão no Sevilla, equipe que atualmente é o principal concorrente pela conquista do título.

A vitória sobre o Getafe permite ao Sevilla responder da melhor forma aos jogadores comandados por Carlo Ancelotti. Além disso a equipe andaluza disputou uma partida a menos.

Rafa Mir fez o único gol da partida no estádio Sánchez Pizjuán, quando aos 22 minutos desviou com categoria um passe do argentino Lucas Ocampos. O goleiro David Soria contribuiu com uma intervenção pouco inspirada neste gol do Sevilla.

Foi o suficiente para a vitória do time local, apesar das repetidas tentativas infrutíferas de alcançar o gol que daria tranquilidade, como aos 74 minutos, quando o argentino Papu Gómez arriscou com perigo da entrada da área.

Mir teve outro gol anulado no início do segundo tempo (49).

Apesar da vitória o Sevilla teve uma má notícia com a lesão do francês Jules Koundé, que acabou sendo substituído no intervalo.

"Talvez nos tenha faltado tranquilidade para marcar o segundo, mas fizemos um bom trabalho e estou satisfeito, apesar da mancha da lesão de Jules, que espero não ser nada importante", disse o treinador do Sevilla, Julen Lopetegui.

Quem não conseguiu vencer foi o Atlético de Madrid (4º), atual campeão, que após o empate em 2 a 2 no estádio do Villarreal (8º) já está a 16 pontos do Real Madrid e a 11 do Sevilla.

A equipe comandada por Diego Simeone conseguiu, pelo menos, voltar à zona da Champions League, depois de ceder provisoriamente o quarto lugar à Real Sociedad, que venceu o Celta por 1 a 0 no sábado.

Os 'colchoneros' têm os mesmos pontos que a equipe basca (agora 5ª), mas com melhor saldo de gols.

O argentino Ángel Correa, que marcou a dobradinha na vitória do fim de semana passado sobre o Rayo, abriu o placar no Estadio de la Cerámica com um gol do meio do campo (10), que surpreendeu seu compatriota Gerónimo Rulli.

Pau Torres (29), aproveitando um rebote, e Alberto Moreno (54), definindo com perfeição diante de Jan Oblak após um passe de Dani Parejo, viraram para o 'Submarino Amarelo', mas o francês Geoffrey Kondogbia (67) garantiu o empate em 2 a 2, alcançando uma bola solta por Oblak após um chute de Correa.

Aos 24 minutos, o VAR anulou um gol do Villarreal, que Parejo havia marcado após um rebote em uma defesa de Oblak, que havia acabado de defender um pênalti cobrado por Gerard Moreno.

"O Villarreal é uma das melhores equipes da LaLiga, defende bem organizado atrás e ataca muito bem", disse o técnico Simeone, avaliando a dificuldade do jogo.

O Atlético fez sua última partida antes de viajar para a Arábia Saudita, onde enfrenta na quinta-feira, pela segunda semifinal da Supercopaa da Espanha, o Athletic Bilbao (9º), que neste domingo empatou sem gols com o Alavés (17º).

-- Jogos da 20ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sábado:

Levante - Mallorca 2 - 0

Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 0

Granada - Barcelona 1 - 1

Real Madrid - Valencia 4 - 1

- Domingo:

Rayo Vallecano - Betis 1 - 1

Sevilla - Getafe 1 - 0

Osasuna - Cádiz 2 - 0

Alavés - Athletic Bilbao 0 - 0

Villarreal - Atlético de Madrid 2 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Espanyol - Elche

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 44 20 13 5 2 31 13 18

3. Betis 34 20 10 4 6 33 24 9

4. Atlético de Madrid 33 20 9 6 5 33 24 9

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo Vallecano 31 20 9 4 7 27 21 6

8. Villarreal 29 20 7 8 5 33 22 11

9. Athletic Bilbao 28 21 6 10 5 20 17 3

10. Valencia 28 20 7 7 6 32 32 0

11. Espanyol 26 19 7 5 7 22 22 0

12. Osasuna 25 20 6 7 7 20 25 -5

13. Granada 24 20 5 9 6 24 27 -3

14. Celta Vigo 23 20 6 5 9 22 23 -1

15. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

16. Getafe 18 20 4 6 10 13 21 -8

17. Alavés 17 20 4 5 11 16 30 -14

18. Elche 16 19 3 7 9 18 27 -9

19. Cádiz 14 20 2 8 10 15 34 -19

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

