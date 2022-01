Relatório da ONU revela possível tráfico de armas do Irã para o Iêmen

A ONU determinou que milhares de armas recentemente apreendidas no mar Arábico podem ter saído de um porto no Irã, o que provaria que Teerã exporta armas para o Iêmen e outros lugares, informou o jornal The Wall Street Journal no sábado (8).

Citando um relatório confidencial de um comitê de especialistas do Conselho de Segurança da ONU, o jornal publicou que foram usados barcos e transporte terrestre para levar até o Iêmen as armas fabricadas na Rússia, China e no Irã.

Entre as armas estão lança-foguetes, metralhadoras e fuzis de precisão, que foram apreendidos recentemente pela Marinha americana.

O Iêmen vive uma guerra civil desde 2014 entre rebeldes huthis apoiados pelo Irã e o governo reconhecido internacionalmente.

A ONU impôs em 2015 um embargo de armas aos huthis.

Os Estados Unidos e seu aliado Arábia Saudita, que lidera a coalizão militar de apoio ao governo do Iêmen, acusaram Irã de armar os rebeldes huthis, o que Teerã nega.

Os barcos usados para transportar as armas teriam saído do porto de Jask no sudeste do Irã, segundo o relatório da ONU baseado em entrevistas com tripulantes e dados de navegação das naves, segundo o jornal.

O vice-ministro de Informação do grupo rebelde negou que o Irã envie armas ao Iêmen, segundo o jornal, e Teerã rejeitou que tenha vendido ou transportado as armas ao país africano.

Nos últimos meses, a coalizão liderada pela Arábia Saudita realizou ataques aéreos sobre a capital Sanaa, sob controle rebelde.

