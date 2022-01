PSG salva um ponto diante do Lyon (1-1); Nice recupera vice-liderança na Ligue 1

O Paris Saint-Germain, líder isolado da Ligue 1, salvou um ponto (1-1) em sua visita neste domingo ao Lyon pela 20ª rodada do Campeonato Francês em que o Nice recuperou a segunda colocação ao vencer o Brest (3-0) fora de casa.

Após esta rodada, o PSG soma 47 pontos, bem acima dos 36 de Nice e Olympique de Marselha, que caiu para o terceiro lugar devido a um pior saldo de gols.

Sem o lesionado Neymar e Lionel Messi, indisponível apesar de já ter se recuperado da covid-19, mas com Kylian Mbappé na equipe titular, o PSG sofreu em sua visita a uma equipe com mais ambições no início da temporada do que indica sua atual posição na tabela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No primeiro tempo tivemos muitas dificuldades na movimentação da bola, lentas, e também sofremos o gol rapidamente. O Lyon jogou com a bola no chão e nos deixou poucos espaços e, além disso, cometemos erros que eles aproveitaram no contra-ataque", analisou o treinador do time parisiense, Mauricio Pochettino, que comemorou as alterações feitas no segundo tempo.

"As mudanças têm o objetivo de trazer frescor (à equipe). Estou feliz porque os reservas trouxeram o entusiasmo de que precisávamos", acrescentou.

O costarriquenho Keylor Navas, mais uma vez titular, já foi decisivo logo no início do duelo, defendendo um chute cruzado de Houssem Aouar (6).

Mas ele pouco pôde fazer para impedir o primeiro gol do Lyon: Bruno Guimarães lançou Lucas Paquetá e o brasileiro chutou cruzado ao entrar na área mandando colocado rente à trave direita (8).

Apesar de três boas chances de empate antes do intervalo (Marquinhos aos 24 e Mbappé aos 38 e 42, a segunda com um chute na trave), o PSG foi para o vestiário com desvantagem no placar.

Na segunda etapa, Moussa Dembelé perdeu a chance de abrir dois gols de vantagem para o time da casa. E Navas evitou outro gol com mais uma grande defesa (59).

Os lioneses acabaram pagando caro quando o zagueiro alemão Thilo Kehrer empatou com um chute pouco convencional que enganou Anthony Lopes (76), poucos minutos depois de entrar em campo.

Na reta final, os parisienses poderiam até ter levado os três pontos, mas o chute de Mbappé bateu mais uma vez na trave (82).

Mais cedo o Nice recuperou o segundo lugar ao vencer fora de casa o Brest (3-0), apesar de ter jogado 70 minutos em desvantagem numérica.

O dinamarquês Kasper Dolberg (13º), o argelino Andy Delort (79) e Amine Gouiri nos acréscimos (90 + 4) marcaram para o Nice que ficou com 10 jogadores logo aos 20 minutos após o cartão vermelho recebido por Morgan Schneiderlin.

Com 36 pontos, o Nice (2º) superou o Olympique de Marselha (3º) na tabela graças ao saldo de gols, embora ainda esteja muito atrás (a 10 pontos) do líder PSG, que visita o Lyon.

Também neste domingo, o belga Philippe Clément estreou como treinador do Monaco (7º) com um empate sem gols com o Nantes (9º) fora de casa em uma partida em que a equipe do Principado, sem seu artilheiro Wissam Ben Yedder, afastado por ter se infectado pela covid-19, ficou muito mal posicionado na frente do gol adversário.

A onda de infecções pelo novo coronavírus, principalmente ligada à variante ômicron, está afetando o desenvolvimento normal da 20ª rodada da Ligue 1, obrigando o adiamento dos jogos Lille-Lorient, Angers-Saint Etienne e Montpellier-Troyes.

-- Resultados dos jogos da 20ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Bordeaux - Olympique de Marselha 0 - 1

- Sábado:

Lens - Rennes 1 - 0

- Domingo:

Brest - Nice 0 - 3

Clermont-Ferrand FC - Reims 0 - 0

Metz - Strasbourg 0 - 2

Nantes - Monaco 0 - 0

Lyon - PSG 1 - 1

- adiados

Montpellier - Troyes

Angers - Saint-Etienne

Lille - Lorient

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 20 14 5 1 40 18 22

2. Nice 36 20 11 4 5 32 17 15

3. Olympique de Marselha 36 19 10 6 3 27 15 12

4. Rennes 31 20 9 4 7 34 19 15

5. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

6. Lens 30 20 8 6 6 34 28 6

7. Monaco 30 20 8 6 6 29 23 6

8. Strasbourg 29 19 8 5 6 36 24 12

9. Nantes 29 20 8 5 7 25 23 2

10. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

11. Lyon 25 19 6 8 5 27 27 0

12. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

13. Brest 25 20 6 7 7 26 31 -5

14. Reims 24 20 5 9 6 22 22 0

15. Clermont-Ferrand FC 18 19 4 6 9 20 32 -12

16. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

17. Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14

18. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

19. Metz 16 20 3 7 10 23 41 -18

20. Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23

bds/iga-mcd/dr/aam

Tags