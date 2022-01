Parlamento do Iraque reelege presidente durante sessão inaugural turbulenta

A assembleia inaugural do novo Parlamento iraquiano foi marcada neste domingo por discussões entre deputados e pela "agressão" ao presidente da sessão, três meses após as eleições legislativas, vencidas pelo líder xiita Moqtada al-Sadr.

Com 73 deputados dos 329 que compõem o Parlamento, Al-Sadr reivindica a vitória e o direito de formar uma coalizão "de maioria" no Parlamento, o que lhe permitiria nomear o primeiro-ministro e o governo.

A coalizão Aliança da Conquista, que reúne vários partidos xiitas, composta principalmente por ex-paramilitares pró-Irã de Hashd al-Shaabi, ficou desta vez com 17 cadeiras, contra as 48 que ocupava no parlamento anterior.

Neste domingo, durante a sessão de abertura, os deputados reelegeram o influente deputado sunita Mohamed al-Halbusi para presidir o Parlamento. Mas a votação foi precedida de discussões no plenário.

Segundo o deputado curdo Muthana Amin, tudo "começou normalmente", mas depois o "Quadro de Coordenação", coligação que agrupa vários partidos xiitas, incluindo a Aliança da Conquista, afirmou que era a aliança parlamentar mais importante, com 88 deputados. Mahmud al-Mashadani, que presidia a sessão, "pediu, então, que essa informação fosse comprovada, o que o levou a ser vaiado e atacado por alguns deputados", contou Amin à AFP, sem citar o nome dos agressores.

"Ele teve que ser hospitalizado", informou o canal de TV público Iraqiya. Segundo a agência de notícias iraquiana INA, seu quadro era estável.

Segundo uma fonte parlamentar, o confronto ocorreu entre os deputados de Al-Sadr e seus rivais do Quadro de Coordenação. A sessão foi suspensa por mais de uma hora.

O Parlamento tem agora 30 dias para eleger o presidente da república, que deve nomear o primeiro-ministro. Este último terá 30 dias para formar o governo.

