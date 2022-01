Ômicron se tornou a variante predominante na Guatemala

Autoridades do Ministério da Saúde da Guatemala confirmaram no sábado (8) a presença no país da variante ômicron, que se tornou predominante nos contágios de covid-19, em um momento em que os casos diários aumentam.

César Conde, chefe do Laboratório Nacional de Saúde, disse em um vídeo divulgado nas redes sociais que foi confirmada a presença da ômicron após analise, no Instituto Memorial Gorgas de Estudos da Saúde do Panamá, de amostras coletadas em dezembro.

Das 89 amostras processadas, 57 são da ômicron (64%) e 32 da variante delta (36%), indicou.

"Foi confirmada a presença da variante ômicron (...), tomando o lugar da variante delta que era a predominante na Guatemala até 2 de dezembro de 2021", declarou o funcionário.

A Guatemala, com cerca de 17 milhões de habitantes, soma desde março de 2020 mais de 635.600 casos de covid-19 e quase 16.120 mortes. No dia anterior foram detectados 1.839 novos casos.

