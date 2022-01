Números de casos de Covid-19 na África supera os 10 milhões

As estatísticas mostram que até sábado foram registrados 10.028.508 casos nos 55 Estados-membros da União Africana. O total de mortes foi de 231.157

A África soma mais de 10 milhões de casos de coronavírus, segundo os dados do Centro de Controle e de Prevenção de Doenças da União Africana, consultados pela AFP neste domingo, 9.

As estatísticas mostram que até sábado foram registrados 10.028.508 casos nos 55 Estados-membros da União Africana. O total de mortes foi de 231.157, segundo o órgão multilateral.

As infecções aumentaram bastante desde que, no final de novembro, foi detectada a variante Ômicron, o que fez vários países do continente imporem novas restrições.

Os números da vacinação das cerca de 1,2 bilhão de pessoas que vivem na África são escassos, devido a um acesso limitado às doses e à relutância de parte da população em se vacinar

