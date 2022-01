Nice vence Brest (3-0) e recupera segundo lugar da Ligue 1

O Nice recuperou o segundo lugar na Ligue 1 francesa ao vencer fora de casa o Brest (3-0) neste domingo, pela 20ª rodada, apesar de ter jogado 70 minutos em desvantagem numérica.

O dinamarquês Kasper Dolberg (13º), o argelino Andy Delort (79) e Amine Gouiri nos acréscimos (90 + 4) marcaram para o Nice que ficou com 10 jogadores logo aos 20 minutos após o cartão vermelho recebido por Morgan Schneiderlin.

Com 36 pontos, o Nice (2º) superou o Olympique de Marselha (3º) na tabela graças ao saldo de gols, embora ainda esteja muito atrás (a 10 pontos) do líder PSG, que visita o Lyon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também neste domingo, o belga Philippe Clément estreou como treinador do Monaco (7º) com um empate sem gols com o Nantes (9º) fora de casa em uma partida em que a equipe do Principado, sem seu artilheiro Wissam Ben Yedder, afastado por ter se infectado pela covid-19, ficou muito mal posicionado na frente do gol adversário.

A onda de infecções pelo novo coronavírus, principalmente ligada à variante ômicron, está afetando o desenvolvimento normal da 20ª rodada da Ligue 1, obrigando o adiamento dos jogos Lille-Lorient, Angers-Saint Etienne e Montpellier-Troyes.

-- Resultados dos jogos da 20ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Bordeaux - Olympique de Marselha 0 - 1

- Sábado:

Lens - Rennes 1 - 0

- Domingo:

Brest - Nice 0 - 3

Clermont-Ferrand FC - Reims 0 - 0

Metz - Strasbourg 0 - 2

Nantes - Monaco 0 - 0

Lyon - PSG

- adiados

Montpellier - Troyes

Angers - Saint-Etienne

Lille - Lorient

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 19 14 4 1 39 17 22

2. Nice 36 20 11 4 5 32 17 15

3. Olympique de Marselha 36 19 10 6 3 27 15 12

4. Rennes 31 20 9 4 7 34 19 15

5. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

6. Lens 30 20 8 6 6 34 28 6

7. Monaco 30 20 8 6 6 29 23 6

8. Strasbourg 29 19 8 5 6 36 24 12

9. Nantes 29 20 8 5 7 25 23 2

10. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

11. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

12. Brest 25 20 6 7 7 26 31 -5

13. Lyon 24 18 6 7 5 26 26 0

14. Reims 24 20 5 9 6 22 22 0

15. Clermont-Ferrand FC 18 19 4 6 9 20 32 -12

16. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

17. Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14

18. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

19. Metz 16 20 3 7 10 23 41 -18

20. Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23

bds/iga-mcd/dr/aam

Tags