Nadal conquista seu primeiro torneio do ano e mira no Aberto da Austrália

Rafael Nadal conquistou o torneio ATP 250 Summer Set em Melbourne no seu retorno ao circuito após uma ausência de cinco meses, ao derrotar o americano Maxime Cressy (112º) por 7-6 (8/6) e 6-3 neste domingo, a oito dias do Aberto da Austrália (17 a 30 de janeiro).

Nadal, de 35 anos, e número 6 do mundo, havia jogado apenas duas partidas em Washington desde sua derrota na semifinal em Roland Garros em junho passado, devido a problemas recorrentes no pé esquerdo. O maiorquino, além disso, foi infectado com covid-19 no final de dezembro, durante um torneio de exibição em Abu Dhabi.

Vencedor de 20 títulos de Grand Slam, mesmo número de Roger Federer e Novak Djokovic, Nadal conquistou seu 89º título na carreira, o primeiro desde Roma, em maio passado.

"Estou voltando depois de passar por alguns momentos difíceis", disse Nadal. "Portanto, não posso estar mais feliz por ter um troféu em minhas mãos. Para mim, significa todo este momento", acrescentou ele com o troféu em forma de bumerangue nas mãos.

Nadal não perdeu um único set em suas três partidas nesta semana (sem contar o abandono de seu adversário nas quartas de final), embora uma dupla falta tenha dado a Cressy um set point no tie-break da final.

Mas no fim 'Rafa' impôs sua autoridade para conquistar a vitória em pouco menos de 1 hora e 45 minutos.

Com 33 'winners', Nadal mostrou que está começando o ano com força a poucos dias do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2022.

"Esta quadra sempre foi muito especial para mim. Vivi momentos incríveis aqui", disse Nadal sobre a Rod Laver Arena, que receberá na segunda metade do mês o Aberto da Austrália, torneio que Nadal conquistou em 2009.

"Aqui eu vivi muitas emoções aqui e estou ansioso para jogar diante de vocês dentro de alguns dias", disse Nadal ao público.

Com este troféu, o astro espanhol pode se orgulhar de ter conquistado pelo menos um título no circuito em cada uma das últimas 19 temporadas.

Com 89 títulos de simples no masculino, Nadal é o quarto tenista mais bem-sucedido da era Open, atrás de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109).

"É claro que não estou exatamente onde gostaria de estar. Mas estou muito feliz. Se colocarmos tudo junto e analisarmos todas as coisas que aconteceram nos últimos cinco meses, incluindo a covid, é claro que estou feliz", disse ele.

Seu próximo desafio será o Aberto da Austrália, onde com a ausência de Federer, e possivelmente de Djokovic (caso não receba o visto para entrar no país), Nadal pode conseguir o que nenhum homem conseguiu antes, um 21º título de 'major'.

