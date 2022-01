México tem recorde de 30.000 novos casos de covid-19

O México registrou no sábado (8) mais de 30.000 novos casos de covid-19, o maior número na pandemia à medida que a variante ômicron se espalha, o que levou alguns estados a fecharem novamente as escolas.

Nas últimas 24 horas foram registrados 30.671 novos casos, o que leva o total para 4.113.789 e quebra o recorde anterior de 28.023, de 18 de agosto de 2021, informou a Secretaria de Saúde.

Por outro lado, as mortes se mantiveram estáveis, com 202 registros no dia, chegando a um total de 300.303, informa o relatório da Secretaria de Saúde.

Segundo especialistas, os contágios de covid-19 no México, com 129 milhões de habitantes, seriam muito maiores que os reportados pelas autoridades devido ao fato de ser um dos países que faz menos análises no mundo.

