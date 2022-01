Inter vence Lazio (2-1) e retoma liderança do campeonato italiano

A Inter de Milão derrotou a Lazio por 2 a 1 e retomou a liderança da Serie A, após uma 21ª rodada em que os cinco primeiros colocados do campeonato italiano venceram.

O time 'nerazzurro', que não jogou na quinta-feira devido aos inúmeros desfalques causados pela covid-19 no Bologna, venceu com gols de Alessandro Bastoni (30) e Milan Skriniar (67). Ciro Immobile havia alcançado o empate provisório para a Lazio (35).

Diante da única equipe que o venceu nesta temporada no campeonato (3-1 em Roma), a Inter em nenhum momento sofreu pela vitória, apesar do resultado apertado, que só não foi mais amplo devido à excelente atuação do goleiro da Lazio, Thomas Strakosha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois desse resultado e com uma partida a menos, o Inter mantém uma diferença de um ponto sobre o Milan (49 a 48), que não perdeu a oportunidade de somar os três pontos em um campo acessível como o do Unione Venezia (17º), na partida de número 400 na Serie A do técnico 'rossonero' Stefano Pioli.

Depois desse resultado e com uma partida a menos, a Inter mantém uma diferença de um ponto sobre o Milan (49 a 48).

"Precisamos continuar assim, porque todos os nossos adversários diretos venceram hoje, então não há tempo para parar e pensar, apenas temos que continuar vencendo", disse o técnico Simone Inzaghi após o oitavo triunfo consecutivo da Inter na liga.

Os 'rossoneri', com dois gols de Théo Hernandez, venceu o Venezia fora de casa (3-0).

Com a braçadeira capitão neste início de 2022 na ausência de Romagnoli, Calabria e Kessié, Théo Hernandez mostrou que vive um bom momento.

O zagueiro francês, ex-Real Madrid, participou da jogada do primeiro gol logo aos 2 minutos, do sueco Zlatan Ibrahimovic, que assim o fez esquecer do pênalti perdido contra a Roma na quinta-feira (3-1).

Théo, destaque de uma partida com até seis franceses em campo no início do confronto (Hernandez, Maignan, Bakayoko e Kalulu no Milan, Cuisance e Henry no time da casa), fez 2 a 0 com um disparo em que tinha pouco ângulo aos 48 minutos e decretou a vitória de pênalti aos 59 minutos.

"Capitão? É uma honra", disse o irmão de Lucas Hernandez.

Depois de um toque de mão no lance do pênalti, o zagueiro do Venezia Michael Svoboda deixou seu time com 10, garantindo ao Milan uma última meia hora tranquila.

No Estádio Olímpico da capital italiana, os torcedores da Roma (8ª) ficaram esperançosos quando seu time vencia a Juventus por 3 a 1, com gols de Tammy Abraham (11), Henrik Mkhitaryan (48) e Lorenzo Pellegrini (53).

Mas a equipe de Turim, que havia aberto o placar por meio do argentino Paulo Dybala (18), virou na reta final com três gols em menos de 10 minutos: Manuel Locatelli (70), Dejan Kulusevski (73) e Mattia De Sciglio (77).

A equipe da capital, comandada pelo técnico português José Mourinho, não conseguiu nem mesmo aproveitar a expulsão do zagueiro holandês Matthijs de Ligt (81) para garantir pelo menos um ponto.

"Foram 70 minutos de controle total (...) Fomos muito bem durante 70 minutos, mas depois disso foi um colapso psicológico", disse Mourinho à DAZN.

"Quando você está na merda, você deve voltar e mostrar do que é feito, mas há pessoas no vestiário aqui que são um pouco legais demais, um pouco fracas demais", desabafou o técnico.

Antes, Napoli (3º) e Atalanta (4ª) também somaram os três pontos e se mantiveram firmes no G4.

O Napoli venceu a Sampdoria (15ª) por 1 a 0 graças a um gol de Andrea Petagna (43), quando já não podia contar mais com seu capitão, Lorenzo Insigne, que teve de deixar o campo lesionado, aos 30 minutos, um dia depois do anúncio de sua transferência para o Toronto FC, da liga profissional americana (MLS).

Foi mais fácil para a Atalanta, que em mais uma demonstração de jogo ofensivo venceu por 6 a 2 em sua visita à Udinese (14ª).

A 'Dea' já tinha uma vantagem de três gols no intervalo, por meio de Mario Pasalic (17), Luis Muriel (22) e Ruslan Malinovskyi (43) e no segundo tempo marcou mais três, com Muriel (76), Joakim Maehle (89) e Matteo Pessina (90+2).

Pela equipe de Udine descontaram Berat Djimsiti (gol contra aos 59) e Beto (88).

Apenas dois dos dez jogos marcados para este domingo foram adiados: Torino-Fiorentina foi transferido para segunda-feira, e Cagliari-Bologna para terça.

-- Resultados da 21ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Domingo:

Unione Venezia - Milan 0 - 3

Empoli - Sassuolo 1 - 5

Napoli - Sampdoria 1 - 0

Udinese - Atalanta 2 - 6

Genoa - Spezia 0 - 1

Roma - Juventus 3 - 4

Hellas Verona - Salernitana 1 - 2

Inter - Lazio 2 - 1

- Segunda-feira:

(13h00) Torino - Fiorentina

- Terça-feira:

(16h45) Cagliari - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 49 20 15 4 1 51 16 35

2. Milan 48 21 15 3 3 46 23 23

3. Napoli 43 21 13 4 4 37 15 22

4. Atalanta 41 20 12 5 3 44 26 18

5. Juventus 38 21 11 5 5 32 21 11

6. Fiorentina 32 19 10 2 7 34 25 9

7. Roma 32 21 10 2 9 35 28 7

8. Lazio 32 21 9 5 7 43 39 4

9. Sassuolo 28 21 7 7 7 36 33 3

10. Empoli 28 21 8 4 9 34 42 -8

11. Bologna 27 19 8 3 8 27 31 -4

12. Hellas Verona 27 21 7 6 8 37 35 2

13. Torino 25 19 7 4 8 23 19 4

14. Udinese 20 19 4 8 7 28 34 -6

15. Sampdoria 20 21 5 5 11 28 38 -10

16. Spezia 19 21 5 4 12 21 41 -20

17. Unione Venezia 17 20 4 5 11 18 37 -19

18. Cagliari 13 20 2 7 11 19 41 -22

19. Genoa 12 21 1 9 11 20 39 -19

20. Salernitana 11 19 3 2 14 13 43 -30

./bds/iga/mcd/dr/aam

Tags