Incêndio em prédio de Nova York deixa 19 mortos

Nove crianças estariam entre os mortos e 63 pessoas teriam saído feridas do caso, ocorrido no bairro Bronx

Dezenove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um incêndio ocorrido em um prédio de apartamentos situado no bairro do Bronx, em Nova York, anunciou o prefeito da cidade, Eric Adams, neste domingo, 9.

O jornal "New York Times" e a rede de TV CNN citaram funcionários não identificados que deram conta de nove crianças entre os mortos.

"Sabemos que temos 19 pessoas confirmadas como mortas, assim como várias outras em estado crítico", disse à rede de TV CNN Adams, que assumiu o cargo há uma semana. Segundo ele, 63 pessoas ficaram feridas. "Esse será um dos piores incêndios da história" da megalópole, destacou.

Duzentos bombeiros trabalharam no combate ao incêndio, declarado pela manhã no segundo e terceiro andares do prédio, de 19 pavimentos, segundo o departamento dos bombeiros (FDNY). Vizinhos disseram ter visto moradores desesperados, aparentemente presos.

Um incêndio em um prédio residencial no Bronx, em Nova York, causou a morte de ao menos 19 pessoas, entre elas 9 crianças, neste domingo, 9. (Foto: Corpo de Bombeiros de NY/AFP)



"Estava um caos", contou à AFP Goerge King, morador do prédio vizinho. "Vi a fumaça, havia muita gente em pânico. Você podia ver que ninguém queria pular do prédio. As pessoas agitavam os braços nas janelas."

A causa do incêndio não foi esclarecida. Os feridos foram levados para cinco hospitais e muitos deles tiveram parada cardíaca e respiratória, informou o New York Times. "Isso é realmente uma tragédia", lamentou Eric Adams.

Em dezembro de 2017, 13 pessoas morreram no pior incêndio registrado em 25 anos na cidade, que ocorreu em um prédio de apartamentos do Bronx. Com 9 milhões de habitantes, Nova York enfrenta em vários bairros uma grande crise habitacional, com prédios antigos e em mau estado de conservação.

