Estado de Chávez repete eleições em meio a acusações de vantagem e veto ao principal opositor

O estado natal do ex-presidente Hugo Chávez, Barinas, vota para governador neste domingo (9), após uma decisão do tribunal que ordenou a repetição das eleições de novembro passado sem o principal candidato opositor, que liderava a contagem, e entre reclamações de vantagem oficial.

Os eleitores começaram a chegar cedo aos centros de votação para participar desta votação, em um processo no qual o ex-vice-presidente e ex-chanceler Jorge Arreaza busca manter a hegemonia que o chavismo carrega desde 1998 nesta região agropecuária no oeste da Venezuela.

No total, 607 mil dos 870 mil habitantes de Barinas são chamados às urnas em 543 centros de votação fortemente vigiados pela polícia e militares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O processo teve início às 06h00 (09h no horário de Brasília) e deverá durar 12 horas, embora o período de votação possa ser estendido enquanto houver eleitores na fila.

"Venho exercer meu voto para ver se o nosso governador permanece", disse à AFP Walter Fajardo Romero, um bombeiro e miliciano de 56 anos, militante de Chávez, que votou em Ciudad Tavacare, um complexo habitacional popular - mesmo local de votação de Arreaza.

O governo esteve por duas décadas nas mãos de parentes do próprio Chávez. A dinastia começou com seu pai, Hugo de los Reyes Chávez (1998-2008), e continuou com seus irmãos Adán (2008-2016) e Argenis (2017-2021), que aspirava à reeleição, mas renunciou depois que o Supremo Tribunal de Justiça (TSJ), na linha pró-governo, ordenou a repetição das eleições quando o opositor Freddy Superlano reivindicou a vitória.

O tribunal alegou que Superlano - que na época tinha 37,6% dos votos contra 37,21% de Argenis Chávez - foi desclassificado devido a investigações judiciais.

"Vimos que há muito mais presença do que em 21 de novembro passado. Este é um bom presságio", comemorou Superlano após sua votação. "Hoje Barinas é a Venezuela."

O governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) venceu nas 19 competições regionais das 23 governadorias do país, além do prefeito de Caracas. E escolheu Arreaza, pai do primeiro dos netos do falecido líder socialista, para esta nova eleição, no lugar do governador cessante.

"Volta a esperança" foi o slogan de Arreaza nesta eleição, vendendo uma mensagem de mudança e renovação apesar da hegemonia chavista na região.

Sergio Garrido substituiu Superlano, depois que a esposa do líder excluído e outro possível candidato da oposição também foram impossíbilitados de se canditatar.

O PSUV e o governo de Nicolás Maduro desdobraram todas as suas forças para esta eleição. Cartazes com o rosto de Arreaza dominam o cenário, enquanto ministros e funcionários do governo inauguraram obras públicas e entregaram moradias populares durante a campanha.

Por sua parte, Garrido denuncia "uso e abuso" de recursos públicos.

erc/jt/lda/ap

Tags