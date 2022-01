'Escola de samba' provoca polêmica na Arábia Saudita

Um espetáculo de samba, com dançarinas julgadas como 'muito peladas', gerou polêmica nesta semana na Arábia Saudita, o que levou as autoridades locais a abrirem uma investigação neste reino ultraconservador do Golfo.

Esta monarquia muçulmana começou recentemente uma abertura, organizando grandes eventos esportivos e diversos festivais, aprovados por grande parte da população, mas que irritam os mais conservadores.

Vídeos de três dançarinas de samba caminhando pelas ruas de Jazan, capital da região costeira de mesmo nome, localizada no sudoeste da Arábia Saudita, viralizaram nas redes sociais nesta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As imagens mostram mulheres vestidas com o icônico traje de plumas coloridas. Com as pernas e a barriga à mostra, as bailarinas estavam, porém, mais cobertas do que as das escolas de samba de um carnaval do Rio de Janeiro.

A rede de televisão pública El Ejbariya transmitiu essas imagens criticando os corpos das jovens dançarinas.

"Esses programas buscam o entretenimento e não atacar os bons costumes ou fomentar comportamentos contrários à religião e à moral da sociedade", disse um morador de Jazan entrevistado pela rede.

Por outro lado, outros usuários das redes sociais manifestaram sua indignação e pediram às autoridades para tomar medidas enérgicas contra este tipo de atividades lúdicas, enquanto outros afirmavam que essa polêmica é exagerada porque, aos seus olhos, as dançarinas não estavam tão 'nuas'.

Devido à comoção dos conservadores, o príncipe de Jazan ordenou, na sexta-feira, a abertura de uma investigação e que sejam tomadas "as medidas necessárias para evitar qualquer forma de abuso", sem especificar quais.

ht/aem/rm/age/eg/aa

Tags