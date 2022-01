Colônia vence Hertha Berlim (3-1) e entra na 'zona europeia'

O Colônia entrou na 'zona europeia' ao terminar em sexto na tabela da Bundesliga, graças à vitória por 3 a 1 como visitante sobre o Hertha Berlim (13º), neste domingo, pela 18ª rodada.

Com 28 pontos, o time renano está a apenas dois pontos da 'zona da Liga dos Campeões', atualmente fechada pelo Freiburg (4º), que neste sábado tropeçou com um empate em 2 a 2 em casa contra um time da parte de baixo da tabela, o penúltimo colocado Arminia Bielefeld (17º).

O francês Anthony Modeste (aos 29 minutos) e o eslovaco Ondrej Duda (32) colocaram o Colônia em vantagem no Estádio Olímpico da capital, onde o Hertha diminuiu aos 58, com gol do tcheco Vladimir Darida.

Nos acréscimos o Colônia decretou a vitória por meio de Jan Thielmann (90 + 1).

Essa foi a terceira vitória consecutiva na Bundesliga do Colônia, que terá uma missão mais difícil em sua próxima partida pelo campeonato, no sábado da próxima semana, quando receber o líder Bayern de Munique.

Apesar dos jogos da Bundesliga neste fim de semana serem realizados com portões fechados, o Hertha-Colônia conseguiu receber 3.000 torcedores nas arquibancadas do enorme estádio de Berlim, graças a uma decisão da Câmara Municipal da capital.

Na outra partida, no domingo, o Wolfsburg (14º) perdeu por 1 a 0 em Bochum (11º), com um gol do sérvio Milos Pantovic (65).

O Wolfsburg continua se complicando ao sofrer a sexta derrota consecutiva na Bundesliga. Tem apenas dois pontos acima da equipe que ocupa a posição de repescagem pela permanência, o Augsburg (16º).

No sábado, o Borussia Dortmund (2º) conseguiu reduzir a diferença em relação ao líder Bayern de nove para seis pontos, após estar perdendo para o Eintracht (8º) por 2 a 0 e vencer por 3 a 2 em Frankfurt.

Na sexta-feira, o Bayern, atingido por desfalques principalmente devido à covid-19, perdeu por 2 a 1 em casa para o Borussia Mönchengladbach (12º).

-- Resultados da 18ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - B. Moenchengladbach 1 - 2

- Sábado:

Hoffenheim - Augsburg 3 - 1

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 2 - 2

Greuther Furth - Stuttgart 0 - 0

RB Leipzig - Mainz 4 - 1

Freiburg - Arminia Bielefeld 2 - 2

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2 - 3

- Domingo:

Hertha Berlim - Colônia 1 - 3

Bochum - Wolfsburg 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 43 18 14 1 3 57 18 39

2. Borussia Dortmund 37 18 12 1 5 44 28 16

3. Hoffenheim 31 18 9 4 5 38 27 11

4. Freiburg 30 18 8 6 4 30 18 12

5. Bayer Leverkusen 29 18 8 5 5 42 30 12

6. Colônia 28 18 7 7 4 30 28 2

7. 1. FC Union Berlin 28 18 7 7 4 25 23 2

8. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 29 27 2

9. RB Leipzig 25 18 7 4 7 34 23 11

10. Mainz 24 18 7 3 8 26 21 5

11. Bochum 23 18 7 2 9 17 26 -9

12. B. Moenchengladbach 22 18 6 4 8 24 33 -9

13. Hertha Berlim 21 18 6 3 9 21 38 -17

14. Wolfsburg 20 18 6 2 10 17 30 -13

15. Stuttgart 18 18 4 6 8 22 31 -9

16. Augsburg 18 18 4 6 8 18 29 -11

17. Arminia Bielefeld 17 18 3 8 7 16 24 -8

18. Greuther Furth 6 18 1 3 14 13 49 -36

