Arsenal é eliminado na FA Cup pelo Nottingham Forest; Tottenham sofre mas avança

Na FA Cup sempre há surpresas e neste domingo voltou a acontecer: o tradicional Nottingham Forest, atualmente na segunda divisão, eliminou o Arsenal (1-0) em um domingo em que o Tottenham passou um sufoco diante do modesto Morecambe (da terceira divisão), a quem acabou derrotando de virada por 3 a 1.

Único clube com mais títulos da Copa da Europa (1979 e 1980) do que campeonatos nacionais (1978), o Forest está há anos vagando pelas divisões inferiores do futebol inglês, tentando reconquistar a glória perdida, e nesta temporada estão mais uma vez longe da luta pela promoção (ocupam o 9º lugar no Championship).

Mas neste domingo, os jogadores deram a sua sofrida torcida uma grande alegria ao eliminar o Arsenal (4º colocado na Premier League) graças a um gol de Lewis Grabban (83) após um ótimo cruzamento de Ryan Yates.

O Arsenal do técnico espanhol Mikel Arteta acabou pagando um preço alto por seu desempenho abaixo do esperado.

"Não quero usar desculpas, espero que o time que eu lancei se dê melhor e quando você não entra na copa, você está fora", disse Arteta sobre sua equipe, que agora só tem como foco a Premier League.

"Hoje mostramos que não fomos capazes de vencer o Forest fora de casa e não alcançamos um nível para vencer o jogo", disse ele à ITV. "É um problema coletivo e hoje não conseguimos".

Foi a única grande surpresa da jornada de domingo, embora outras equipes da Premier League não tenham escapado do sofrimento.

O Tottenham ficou durante vários minutos eliminado diante do modesto Morecambe da terceira divisão inglesa.

Com Harry Kane e o brasileiro Lucas Moura no banco de reservas e sem o sul-coreano Son Heung-min, lesionado, os 'Spurs' foram surpreendidos pelo gol de Anthony O'Connor que abriu o placar para o Morecambe aos 33 minutos.

Os 'Spurs' só empataram quase na reta final do segundo tempo (74), através de Harry Winks em um tiro livre direto da lateral da área com pouco ângulo.

Depois de terem entrado em campo poucos minutos antes do empate, Moura (85) e Kane (88) fizeram valer a lógica contra o 21º colocado da League One (Terceira Divisão inglesa).

"Merecemos vencer porque neste tipo de jogos é preciso mostrar sua força", disse o técnico Antonio Conte à BBC após a partida.

"Eles defenderam com 11 jogadores e isso é normal nestes jogos, mas é importante encontrar a solução certa", acrescentou.

O Liverpool, por sua vez, com uma equipe muito jovem, também ficou atrás no placar contra o Shrewsbury, que também atua na 'terceirona', após um gol marcado por Daniel Udoh (27).

Mas os 'Reds' viraram antes do intervalo. Primeiro com um gol obtido 100% graças à categoria de base do clube de Anfield. Kaide Gordon (de 17 anos) mandou para o fundo das redes após um passe de Conor Bradley (18 anos). E depois veio um pênalti convertido pelo volante brasileiro Fabinho (44).

No segundo tempo, o compatriota Roberto Firmino deixou o banco e aumentou a vantagem (78) e Fabinho voltou a aparecer para fechar o placar (90 + 3) e garantir uma vitória tranquila para o Liverpool.

Em outro duelo entre dois times da elite, o West Ham venceu o Leeds de Marcelo Bielsa por 2 a 0. O argentino Manuel Lanzini colocou os londrinos na frente aos 34 minutos, e Jarrod Bowen finalizou um contra-ataque no momento em que o Leeds pressionava no ataque (90 + 3).

O Wolverhampton, que vinha de uma vitória em Old Trafford, se impôs diante do Sheffield United, que foi rebaixado para o Championship (Segunda Divisão) na temporada passada (3-0), enquanto o Norwich, 20º na Premier League, venceu o Charlton (da segunda divisão) por 1 a 0.

Após o sorteio dos 16-avos de final realizado neste domingo, o Tottenham foi o time com menos sorte, já que terá que enfrentar outra equipe da Premier, o Brighton, enquanto o Liverpool tem pela frente o Cardiff e o City vai enfrentar o Fulham.

O Leicester será o próximo adversário do Notingham Forest.

O West Ham, por sua vez, tem duelo marcado com o surpreendente Kidderminster da 6ª divisão, e o vencedor do confronto Manchester United-Aston Villa na segunda-feira terá que jogar contra o Middlesbrough.

A próxima fase será disputada entre 4 e 7 de fevereiro.

-- Partidas da 3ª fase da FA Cup com presença de equipes da primeira divisão:

- Sexta-feira:

Swindon Town (4ª) - (+) Manchester City 1 - 4

- Sábado:

Burnley - (+) Huddersfield (2ª) 1 - 2

Millwall (2ª) - (+) Crystal Palace 1 - 2

West Bromwich (2ª) - (+) Brighton 1 - 2 (após prorrogação)

(+) Leicester - Watford 4 - 1

Port Vale (4ª) - (+) Brentford 1 - 4

Newcastle - (+) Cambridge United (3ª) 0 - 1

Swansea (2ª) - (+) Southampton 2 - 3 (após prorrogação)

(+) Chelsea - Chesterfield (5ª) 5 - 1

Hull (2ª) - (+) Everton 2- 3 (após prorrogação)

- Domingo:

(+) Liverpool - Shrewsbury Town (3ª) 4 - 1

(+) Tottenham - Morecambe (3ª) 3 - 1

(+) Wolverhampton - Sheffield United (2ª) 3 - 0

Charlton (3ª) - (+) Norwich 0 - 1

(+) West Ham - Leeds United 2 - 0

(14h10) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal 1 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Aston Villa

(+): classificados para a quarta fase (16-avos de final).

