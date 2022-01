Tenista tcheca Voracova abandona Austrália após ser detida como Djokovic

A tenista tcheca Renata Voracova abandonou a Austrália neste sábado (8) depois do cancelamento de seu visto por motivos sanitários, segundo anunciou uma fonte governamental.

Voracova, de 38 anos, estava no mesmo centro de detenção que o sérvio Novak Djokovic, ambos proibidos de entrar no país já que não cumpriram com as rígidas condições impostas no marco da luta contra a covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

djw/ssy/dif/iga/aa

Tags