PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CAZAQUISTÃO-DISTÚRBIOS: Ex-chefe de Inteligência do Cazaquistão é preso acusado de alta traição

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

NIGÉRIA-CRIMINALIDADE: Grupo de homens armados mata mais de 140 pessoas na Nigéria, denunciam habitantes

AUSTRÁLIA-TÊNIS: Djokovic passou oito horas detido, a maior parte delas incomunicável, dizem advogados

=== CAZAQUISTÃO DISTÚRBIOS ===

ALMATY, Cazaquistão:

Ex-chefe de Inteligência do Cazaquistão é preso acusado de alta traição

O ex-chefe da agência de Inteligência do Cazaquistão foi detido por acusações de alta traição durante os distúrbios que abalaram o país, e a Rússia respondeu aos Estados Unidos pelas críticas à sua mobilização nesta ex-república soviética.

(Rússia Cazaquistão, Central, 806 palavras - já transmitida)

LONDRES:

Distúrbios no Cazaquistão abalam petróleo, mas deixam urânio intacto

Os distúrbios no Cazaquistão, membro da OPEP+, abalam os preços do petróleo, já que os investidores temem problemas de abastecimento, mas o mercado do urânio segue intacto até o momento, do qual o país da Ásia central é o segundo produtor mundial.

(motim minas energia mercado política Cazaquistão, Ângulo, 532 palavras - já transmitida)

=== NIGÉRIA CRIMINALIDADE ===

KANO:

Grupo de homens armados mata mais de 140 pessoas na Nigéria, denunciam habitantes

Quatro moradores do noroeste da Nigéria afirmaram neste sábado (8) à AFP que homens armados, conhecidos localmente como "bandidos", mataram ao menos 140 pessoas em vários ataques esta semana, fato ainda não confirmado pelas autoridades.

(conflito crime Nigéria, Central, 489 palavras - já transmitida)

=== AUSTRÁLIA TÊNIS ===

SYDNEY:

Djokovic passou oito horas detido, a maior parte delas incomunicável, dizem advogados

As autoridades fronteiriças detiveram o tenista Novak Djokovic por oito horas no aeroporto de Melbourne, onde passou a maior parte do tempo incomunicável, antes de cancelar seu visto e enviá-lo a um centro de detenção, relataram seus advogados neste sábado (8).

(SRB vírus epidemia Austrália tênis AUS Open saúde, Central, 700 palavras - já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

PARIS:

Ansiedade sobre identidade francesa paira sobre a corrida presidencial

A recente polêmica em torno do hasteamento da bandeira europeia no Arco do Triunfo para celebrar a presidência rotativa da União Europeia (UE) simboliza a onipresença do debate sobre a identidade francesa na campanha da eleição presidencial.

(história eleições política França, Ângulo, 467 palavras - já transmitida)

SARAJEVO:

Sérvios da Bósnia comemoram o dia nacional em meio a temores de novo conflito

Na véspera do Dia Nacional dos Sérvios na Bósnia, Mira Vuletic não guarda o espírito festivo devido às crescentes especulações de uma secessão que instilam o medo do regresso dos anos sombrios de conflitos internos.

(EUA Bósnia diplomacia política Sérvia, Apresentação, 529 palavras - já transmitida)

PARIS:

A situação da pandemia de covid-19 no mundo em seis pontos

Esta é uma compilação das últimas notícias relacionadas com a pandemia de covid-19, como as novas medidas adotadas, os saldos atualizados e sua influência em áreas como o esporte.

(governo epidemia pandemia vírus saúde mundo, Quadro, 600 palavras - a ser transmitida)

ISLAMABAD:

Ao menos 21 pessoas morrem presas em carros por nevasca no Paquistão

Ao menos 21 pessoas morreram presas dentro de seus veículos, em um gigantesco engarrafamento causado por dezenas de milhares de visitantes que decidiram ver uma rara tempestade de neve em uma cidade montanhosa do norte do Paquistão.

(clima tempestade transporte Paquistão, 557 palavras - já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

Nasa: telescópio James Webb completamente implantado duas semanas após lançamento

O Telescópio Espacial James Webb completou neste sábado (8) com sucesso a última etapa de sua implantação, junto com a de seu espelho principal, e já está em sua configuração definitiva para poder começar, em pouco mais de cinco meses, sua exploração do cosmos.

(EUA tecnologia aeroespacial Nasa espaço astronomia, 500 palavras - a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags