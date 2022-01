Nadal vence Ruusuvuori e disputará o título em Melbourne contra Cressy

O espanhol Rafael Nadal (nº 6 do mundo) derrotou o finlandês Emil Ruusuvuori nas semifinais do Melbourne Summer Set (ATP 250) neste sábado, e disputará o título no domingo contra o americano Maxime Cressy.

O maiorquino, de volta ao circuito após uma ausência de cinco meses devido a uma lesão no pé, e após ser infectado com covid-19 em dezembro, venceu seu adversário finlandês por 6-4, 7-5 neste torneio que serve como preparação para o Aberto da Austrália (17 a 30 de janeiro).

"Para mim é importante voltar ao circuito depois de tantos meses. É especial começar uma nova temporada na Austrália e tenho que continuar melhorando na quadra, mas estamos indo passo a passo", disse Nadal dois dias após sua primeira vitória em 2022 contra o lituano Ricardas Berankis (104º) por 6-2 e 7-5.

Depois ele não precisou jogar as quartas de final devido ao desfalque do holandês Tallon Griekspoor (65º), que seria seu adversário, mas teve que abandonar.

"Meu corpo está bem, tive um dia a mais. Depois do tempo sem jogar sempre há mais preocupação, mas para estar 100% tenho que ter paciência e tentar de tudo o tempo todo", acrescentou o espanhol, que buscará no Australian Open seu 21º título de "major".

Cressy, 112º no mundo e vindo do qualy, se classificou aos 24 anos para a primeira final de sua carreira ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov por 7-5, 7-6 (11/9) horas antes, contra todos os prognósticos.

