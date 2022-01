Lens vence Rennes (1-0) e entra na luta pelo pódio da Ligue 1

O Lens (6º) conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Rennes (4º) que permitiu à equipe do norte da França a entrar na briga pelo pódio da Ligue 1, neste sábado, na única partida do dia da 20ª rodada do campeonato francês.

O único gol do jogo foi marcado, a um minuto do fim do tempo regulamentar, por Wesley Saïd (89).

Com esta vitória, o Lens soma 30 pontos e se coloca a apenas um de seu adversário deste sábado e do Montpellier (5º), cuja partida contra o Troyes foi adiada devido a casos de covid-19 no elenco do rival.

O Lens, além disso, está provisoriamente a três pontos do pódio, posição que lhe permite disputar as eliminatórias da Liga dos Campeões.

Porém, o Nice (3º) jogará no domingo fora de casa contra o Brest (12º) e se vencer se igualará em número de pontos ao Olympique de Marselha (2º com 36), que na sexta-feira abriu a rodada com uma vitória acirrada (1-0) como visitante contra o Bordeaux (17º).

O Rennes, por sua vez, segue em uma linha descendente, com a terceira derrota consecutiva que o tira das primeiras posições.

Neste domingo, o líder PSG viaja a Lyon sem seu astro Lionel Messi, que não estará disponível apesar de já ter se recuperado após testar positivo para covid-19.

-- Jogos da 20ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

- Sexta-feira:

Bordeaux - Olympique de Marselha 0 - 1

- Sábado:

Lens - Rennes 1 - 0

- Domingo:

(09h00) Brest - Nice

Clermont-Ferrand FC - Reims

Metz - Strasbourg

(13h05) Nantes - Monaco

(16h45) Lyon - PSG

- adiados

Montpellier - Troyes

Angers - Saint-Etienne

Lille - Lorient

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 19 14 4 1 39 17 22

2. Olympique de Marselha 36 19 10 6 3 27 15 12

3. Nice 33 19 10 4 5 29 17 12

4. Rennes 31 20 9 4 7 34 19 15

5. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

6. Lens 30 20 8 6 6 34 28 6

7. Monaco 29 19 8 5 6 29 23 6

8. Nantes 28 19 8 4 7 25 23 2

9. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

10. Strasbourg 26 18 7 5 6 34 24 10

11. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

12. Brest 25 19 6 7 6 26 28 -2

13. Lyon 24 18 6 7 5 26 26 0

14. Reims 23 19 5 8 6 22 22 0

15. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

16. Clermont-Ferrand FC 17 18 4 5 9 20 32 -12

17. Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14

18. Metz 16 19 3 7 9 23 39 -16

19. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

20. Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23

