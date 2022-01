Funcionários de Hong Kong abandonarão quarentena após falso positivo para covid

Vários funcionários e deputados de Hong Kong poderão sair de um estabelecimento de quarentena, depois que um dos dois casos de coronavírus detectados em um festa foi declarado falso positivo neste sábado (8).

Dezenas de altos funcionários e deputados receberam a ordem de se isolar nessas instalações em Hong Kong durante 21 dias, em um momento em que as autoridades de saúde alertam sobre um iminente surto de casos devido à variante ômicron.

O principal policial de Hong Kong, Raymond Siu, e o chefe de serviços financeiros e do Tesouro, Christopher Hui, estão entre os que deixarão a quarentena após um dia de isolamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades confirmaram anteriormente que 13 altos funcionários e 19 legisladores compareceram na segunda-feira à noite na festa de aniversário de Witman Hung, membro do órgão máximo legislativo da China.

Os inspetores da saúde emitiram ordens de quarentena para os aproximadamente 180 participantes após encontrar dois casos de coronavírus entre os convidados.

Mas neste sábado as autoridades sanitárias afirmaram que o segundo caso - o de uma mulher cujo teste do vírus foi realizado pelo seu marido médico - era um falso positivo.

O mais provável é que as mãos do médico estivessem contaminadas pela vacina Sinovac quando fez o teste, disse o microbiologista Yuen Kwok Yung após inspecionar a clínica junto aos funcionários sanitários.

O teste da mulher levantou suspeitas porque continha uma cepa do vírus que agora só é encontrada nas vacinas, acrescentou Yuen.

A ordem de quarentena será anulada para cerca de 80 pessoas, enquanto os outros 100 convidados da festa continuarão isolados por terem estado em contato com o paciente cuja infecção foi confirmada.

As autoridades de saúde disseram que ainda não detectaram nenhuma transmissão do vírus relacionada com a festa.

hol/je/mab/eg/aa

Tags