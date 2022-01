ELN reivindica atentado contra policiais antidistúrbios na Colômbia

A guerrilha do ELN reivindicou, neste sábado (8), o ataque com explosivos que deixou 13 policiais do esquadrão antidistúrbios feridos na noite anterior na cidade colombiana de Cali (sudoeste).

"Informamos que às 21:55 de 7 de janeiro, nossas unidades realizaram uma ação contra o ESMAD da polícia (...) no setor de Porto Resistência", diz um comunicado divulgado por essa guerrilha em um site de propaganda rebelde.

Em um primeiro balanço, o presidente Iván Duque informou sobre 11 uniformizados feridos no ataque com explosivos, mas o número aumentou durante a noite.

A guerrilha busca "influenciar no processo eleitoral deste ano com o apoio de ditaduras socialistas e comunistas", reagiu o presidente conservador neste sábado no Twitter.

jss/lda/aa

