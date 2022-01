Dortmund vira contra Eintracht (3-2) e diminui diferença para o líder Bayern na Bundesliga

O Borussia Dortmund, que perdia por 2 a 0 faltando vinte minutos, acabou vencendo nos momentos finais por 3 a 2 em sua visita ao Eintracht Frankfurt, neste sábado pela 18ª rodada da Bundesliga.

O time amarelo, segundo colocado na classificação, sofreu, mas conseguiu aproveitar a derrota do líder Bayern de Munique, que na sexta-feira havia perdido por 2 a 1 em casa para o Borussia Mönchengladbach (11º).

O Dortmund diminuiu a diferença para o Bayern de nove para seis pontos, adicionando uma dose de emoção ao campeonato neste início de segundo turno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da derrota por 3 a 2 em Berlim, diante do Hertha, na despedida de 2021, o Borussia Dortmund voltou a temer uma nova decepção após sofrer dois gols do colombiano Rafael Santos Borré (minutos 15 e 24) abrindo uma vantagem para o Eintracht (7º).

O belga Thorgan Hazard permitiu ao Dortmund voltar a acreditar, diminuindo para 2 a 1 (71), mas foi nos últimos minutos do tempo regulamentar que a virada final veio, com gols do inglês Jude Bellingham (87) e Mahmoud Dahoud (89).

Com a vitória na cidade financeira da Alemanha, o Borussia Dortmund não só se aproximou do líder, como se manteve sólido como segundo colocado, agora com seis pontos de vantagem sobre o terceiro, o Hoffenheim que mais cedo venceu o Augsburg por 3 a 1.

Com 31 pontos, o Hoffenheim ultrapassou o Freiburg (4º) e o Bayer Leverkusen (5º), que empataram em casa por 2 a 2 com Arminia Bielefeld (17º) e Union Berlin (6º), respectivamente.

O Hoffenheim tem agora um ponto a mais que o Freiburg e dois a mais que o Bayer Leverkusen.

A vitória do Hoffenheim também veio com uma virada.

O Augsburg (16º) abriu o placar no estádio Sinsheim com um gol de Michael Gregoritsch e o Hoffenheim virou depois com uma dobradinha de Ihlas Bebou (38 e 44) e um gol de David Raum nos acréscimos (90 + 3).

O Hoffenheim fica provisoriamente a três pontos do Borussia Dortmund (2º), que no último jogo deste sábado visita o Eintracht Frankfurt (7º).

O RB Leipzig (8º) protagonizou a goleada do dia na primeira divisão alemã ao vencer por 4 a 1 o Mainz (10º).

O português André Silva fez uma dobradinha na vitória em Leipzig.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Greuther Fürth (18º) empatou em 0 a 0 com o Stuttgart (15º).

O segundo turno da Bundesliga iniciou após a pausa de fim de ano na sexta-feira, com a derrota do Bayern de Munique para o Borussia Mönchengladbach, em uma partida em que os bávaros tiveram que entrar em campo com vários desfalques devido à covid-19 e com jogadores das categorias de base para completar a escalação.

-- Jogos da 18ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - B. Moenchengladbach 1 - 2

- Sábado:

Hoffenheim - Augsburg 3 - 1

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 2 - 2

Greuther Furth - Stuttgart 0 - 0

RB Leipzig - Mainz 4 - 1

Freiburg - Arminia Bielefeld 2 - 2

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2 - 3

- Domingo:

(11h30) Hertha Berlim - Colônia

(13h30) Bochum - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 43 18 14 1 3 57 18 39

2. Borussia Dortmund 37 18 12 1 5 44 28 16

3. Hoffenheim 31 18 9 4 5 38 27 11

4. Freiburg 30 18 8 6 4 30 18 12

5. Bayer Leverkusen 29 18 8 5 5 42 30 12

6. 1. FC Union Berlin 28 18 7 7 4 25 23 2

7. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 29 27 2

8. RB Leipzig 25 18 7 4 7 34 23 11

9. Colônia 25 17 6 7 4 27 27 0

10. Mainz 24 18 7 3 8 26 21 5

11. B. Moenchengladbach 22 18 6 4 8 24 33 -9

12. Hertha Berlim 21 17 6 3 8 20 35 -15

13. Bochum 20 17 6 2 9 16 26 -10

14. Wolfsburg 20 17 6 2 9 17 29 -12

15. Stuttgart 18 18 4 6 8 22 31 -9

16. Augsburg 18 18 4 6 8 18 29 -11

17. Arminia Bielefeld 17 18 3 8 7 16 24 -8

18. Greuther Furth 6 18 1 3 14 13 49 -36

./bds/bur-ryj/dr/mcd/aam

Tags