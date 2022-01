Cresce mobilização na França contra passaporte de vacinação

Mais de 105 mil pessoas se manifestaram neste sábado na França contra o passaporte de vacinação anticovid, quatro vezes mais do que no protesto anterior, informou o Ministério do Interior.

As passeatas aconteceram dias depois de declarações polêmicas do presidente do país, Emmanuel Macron, sobre os não vacinados, que ele pretende "incomodar".

Em Paris, três marchas reuniram um total de 8 mil pessoas, segundo o ministério, que anunciou 10 prisões e três membros das forças de segurança feridos. No restante do país, mais de 87 mil pessoas saíram às ruas.

O projeto de lei do passaporte de vacinação, aprovado pelos deputados na quinta-feira, deve ser encaminhado ao Senado na próxima semana.

Macron recebeu uma onda de críticas na última terça-feira, ao declarar que tem "muita vontade de incomodar" os não vacinados, "restringindo para eles, na medida do possível, o acesso às atividades da vida social".

