Chelsea e Leicester avançam à 4ª fase da FA Cup, Newcastle é eliminado

Com goleadas sobre o modesto Chesterfield (5-1) e o Watford (4-1), Chelsea e Leicester avançaram neste sábado para a 4ª fase da FA Cup, enquanto o Newcastle foi eliminado pelo Cambridge United, da terceira divisão do futebol inglês.

Em seu estádio e diante de um time da quinta divisão da Inglaterra, o atual campeão europeu não teve problemas para vencer a partida, em que encaminhou a vitória antes do intervalo.

Timo Werner (6), Callum Hudson-Odoi (18), Romelu Lukaku (20) e Andreas Christensen (39) deixaram tudo em aberto no primeiro tempo e Hakim Ziyech (55 de pênalti) completou a goleada após o intervalo.

Akwasi Asante salvou a honra do modesto Chesterfield com um gol na reta final (80).

Apesar de ter sido comprado por um fundo de investimento saudita que parecia prometer dias felizes, os torcedores do Newcastle não têm nada a comemorar nesta temporada e desta vez o time perdeu por 1 a 0 para o Cambridge United.

Lutando para não ser rebaixado para o Championship, o Newcastle viveu mais um dia desastroso ao ser eliminado por uma equipe de duas divisões inferiores, apesar do técnico Eddie Howe não ter menosprezado o adversário e colocando em campo como titular o ex-jogador do Atletico de Madrid, Kieran Trippier, que se tornou a primeira contratação da era saudita, que chegou à cidade na sexta-feira.

Mas os atacantes dos 'Magpies' esbarraram no goleiro Dimitar Mitov, intransponível sob o gol do Cambridge, incluindo uma defesa decisiva nos acréscimos em uma cabeçada de Joelinton (90 + 6) que garantiu a surpreendente classificação de sua equipe.

O gol da classificação do Cambridge foi marcado por Joe Ironside no início do segundo tempo (56).

"Tudo aconteceu como eu sonhava. (Alan) Shearer era meu ídolo e hoje marquei o gol da vitória em St James' Park", comemorou Ironside, lembrando o maior artilheiro da história do Newcastle.

"Não creio que a nossa atitude tenha sido inadequada, apenas não tivemos qualidade suficiente para marcar (...) Espero que isso não afete a confiança dos jogadores", admitiu Eddie Howe.

A eliminação do Newcastle não foi a única de um time da Premier contra uma equipe de divisão inferior, já que o Burnley foi eliminado pelo Huddesfield, da segundona inglesa, que venceu por 2 a 1.

Outro time que luta para não ser rebaixado para o Championship, o Watford, também foi eliminado, mas desta vez a lógica prevaleceu, já que seu adversário, que venceu por 4 a 1, foi o Leicester, da Premier League.

O belga Youri Tielemens (7 de pênalti), James Maddison (25), Harvey Barnes (54) e Marc Albrighton (85) foram os autores dos gols dos 'Foxes'.

Outras quatro equipes da Premier League, Crystal Palace, Brighton, Everton e Southampton sofreram para eliminar times do Championship e, exceto no caso do time londrino, os outros tiveram que jogar a prorrogação para garantir a classificação.

Nesta rodada da FA Cup não faltaram as tradicionais surpresas deste torneio, que na próxima rodada (16-avos de final) contará com ao menos uma equipe da 5ª divisão (Boreham Wood) e outra da 6ª (Kidderminster).

O Boreham Wood eliminou o AFC Wimbledon (que joga a terceirona) ao derrotá-lo por 2 a 0, enquanto o Kidderminster venceu o Reading (do Championship) 2 a 1.

No domingo, o Liverpool vai receber o Shresbury (da 3ª) e na segunda-feira o Manchester United vai fechar a rodada enfrentando o Aston Villa.

Na sexta-feira, o Manchester City se tornou o primeiro time classificado ao vencer o Swindon Town (4ª divisão) por 4 a 1, apesar do grande número de desfalques no elenco de Pep Guardiola devido à covid-19.

-- Jogos da 3ª fase da FA Cup com presença de equipes da primeira divisão:

- Sexta-feira:

Swindon Town (4ª) - (+) Manchester City 1 - 4

- Sábado:

Burnley - (+) Huddersfield (2ª) 1 - 2

Millwall (2ª) - (+) Crystal Palace 1 - 2

West Bromwich (2ª) - Brighton 1 - 2

(+) Leicester - Watford 4 - 1

Port Vale (4ª) - (+) Brentford 1 - 4

Newcastle - (+) Cambridge United (3ª) 0 - 1

Swansea (2ª) - Southampton 2 - 3

Chelsea - Chesterfield (5ª) 5 - 1

Hull (2ª) - Everton 2 - 3

- Domingo:

(11h00) Liverpool - Shrewsbury Town (3ª)

Tottenham - Morecambe (3ª)

Wolverhampton - Sheffield United (2ª)

Charlton (3ª) - Norwich

West Ham - Leeds United

(14h10) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Aston Villa

(+): classificados para a quarta fase (16-avos de final).

