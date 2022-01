Vacinação obrigatória contra covid-19 chega ao Supremo dos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos vai ouvir nesta sexta-feira (7) as impugnações à tentativa do presidente Joe Biden de obrigar milhões de trabalhadores do país a se vacinarem contra a covid-19.

Após meses de apelos públicos às pessoas indecisas ou relutantes a tomarem a vacina, Biden aumentou a pressão em setembro.

"Fomos pacientes, mas nossa paciência está se esgotando", disse.

O presidente democrata tornou as vacinas anticovid obrigatórias nas empresas que empregam 100 trabalhadores ou mais, assim como para os profissionais da saúde nas instalações que recebem fundos federais.

Os funcionários não vacinados teriam que apresentar testes negativos semanais e usar máscaras no trabalho.

A Administração de Saúde e Segurança Ocupacional (OSHA, na sigla em inglês) estabeleceu o prazo até 9 de fevereiro para as empresas cumprirem as regras. Em caso contrário, enfrentarão a possibilidade de multas.

A obrigação de se vacinar foi imediatamente questionada por alguns representantes (deputados) republicanos e por proprietários de empresas como uma violação dos direitos individuais e um abuso de poder por parte do Executivo.

Isso gerou uma onda de denúncias e, agora, o mais alta instância do Poder Judiciário americano, de maioria conservadora, realiza uma audiência especial para decidir se as ordens podem ser implementadas enquanto os processos jurídicos são tramitados.

Uma decisão é aguardada em poucas semanas.

As empresas com 100 funcionários ou mais representam cerca de 80 milhões de pessoas, o que corresponde a aproximadamente dois terços da força de trabalho do setor privado.

A obrigação de vacinação para profissionais da saúde afeta em torno de 10 milhões de pessoas.

Em uma carta apresentada ao tribunal em nome do governo, a procuradora-geral Elizabeth Prelogar afirmou que as medidas são necessárias "contra a pandemia mais mortal na história da nação".

"Os trabalhadores adoecem gravemente e morrem, porque estão expostos ao vírus", declarou Prelogar, defendendo que a obrigação de se vacinar salvará a vida de mais de 6.500 trabalhadores e evitará mais de 250.000 hospitalizações em seis meses.

Um grupo de 26 associações empresariais considerou, porém, que a imposição da vacinação "infligirá um dano irreparável a centenas de milhares de empresas".

As empresas serão obrigadas a repassar os custos das vacinas e dos testes aos consumidores, o que resultará em "preços ainda mais altos em um momento de inflação recorde", argumentaram.

Outra possibilidade é que sejam repassados aos funcionários não vacinados, "que deixarão de trabalhar em massa, em vez de sofrerem cobranças adicionais a cada semana".

"O choque que isso vai gerar nos empregos devastará as já frágeis cadeias de abastecimento e os mercados de trabalho", concluíram.

Liderados pelo Missouri, os estados governados por republicanos alegaram que obrigar os trabalhadores da saúde a se vacinarem "ameaça gerar uma crise nas instalações de atenção médica nas áreas rurais dos Estados Unidos".

"Estaria obrigando milhões de trabalhadores a escolherem entre perder seus empregos, ou cumprir uma ordem federal ilegal", afirmaram.

O governo respondeu que o número de pessoas que deixaram seus empregos, devido à obrigação de se vacinarem, foi realmente muito baixo.

Em um hospital de Houston, no estado do Texas, por exemplo, apenas 153 dos 26.000 funcionários se demitiram para evitar cumprir a ordem.

Várias grandes corporações americanas, incluindo a gigante da carne Tyson Foods e a companhia aérea United Airlines, ordenaram a vacinação aos seus funcionários em setembro, sem sofrer grandes alterações.

O Supremo é formado por seis magistrados conservadores e três liberais (progressistas). Todos eles foram vacinados e receberam doses de reforço, segundo o próprio órgão.

O tribunal confirmou, anteriormente, a obrigação da vacinação imposta a estudantes universitários e a profissionais da saúde pelas autoridades locais, mas também bloqueou decisões federais relacionadas com a pandemia. Anulou, por exemplo, uma moratória sobre a falta de moradia.

Se a corte bloquear a decisão do governo de impor a vacinação, será um grande golpe para Biden, que fez do controle da pandemia uma de suas prioridades e está lutando contra um aumento dos casos, devido à variante ômicron.

A vacinação se tornou um tema de polarização política nos Estados Unidos, onde 62% da população está vacinada.

O país registrou até agora mais de 58 milhões de casos de coronavírus e mais de 830.000 mortes.

