MUNDO VÍRUS: Vacinação obrigatória contra a covid-19 chega ao Supremo dos EUA

CAZAQUISTÃO DISTÚRBIOS: Presidente cazaque descarta negociação e autoriza polícia a atirar em manifestantes

WASHINGTON:

Vacinação obrigatória contra a covid-19 chega ao Supremo dos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos vai ouvir nesta sexta-feira (7) as impugnações à tentativa do presidente Joe Biden de obrigar milhões de trabalhadores do país a se vacinarem contra a covid-19.

WASHINGTON:

Fechamento de escolas aumenta nos EUA em meio à onda da ômicron

Milhares de escolas dos Estados Unidos estão voltando às aulas virtuais, à medida que a onda da ômicron afeta cada vez mais alunos e pessoal da educação.

HONG KONG:

Políticos de Hong Kong em quarentena após festa em bar espanhol

Dezenas de políticos de Hong Kong foram isolados em uma zona de quarentena por serem contato de uma pessoa testada positivo para covid-19, após uma festa de aniversário lotada em um bar de tapas espanhol na cidade.

PEQUIM:

Os vencedores e os perdedores da estratégia 'covid zero' da China

O drama de uma mulher que sofreu um aborto aos oito meses de gravidez na porta de um hospital e não foi tratada porque seu teste de coronavírus havia expirado colocou em xeque as rígidas regras anticovid na China.

LONDRES:

Londres mobiliza 200 militares em hospitais pressionados pela covid-19

Cerca de 200 militares serão enviados aos hospitais de Londres para apoiar o serviço público de saúde britânico (NHS), que sofre uma escassez de pessoal enquanto aumentam os atendimentos por covid-19, anunciou o ministério da Defesa nesta sexta-feira (7).

MELBOURNE:

Fãs de Djokovic protestam contra retenção do tenista em Melbourne

Fãs do tenista sérvio Novak Djokovic protestaram nesta sexta-feira (7) contra a retenção do número um do mundo na Austrália, situação que gerou reação furiosa da Sérvia.

PARIS:

Tsunami ou pequena onda? Economia mundial calibra impacto da ômicron

Quase dois anos após o tsunami causado na economia internacional pelo aparecimento do novo coronavírus, especialistas de todo mundo tentam avaliar o impacto do aumento das infecções pela ômicron após a recuperação instável de 2021.

MOSCOU:

Presidente cazaque descarta negociação e autoriza polícia a atirar em manifestantes

O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, rejeitou nesta sexta-feira (7) qualquer negociação e autorizou as forças de segurança a abrirem fogo "sem aviso prévio" para pôr fim aos protestos que abalam o país.

PEQUIM:

Ao menos três mortos após explosão em cantina na China

Ao menos três pessoas morreram, nesta sexta-feira (7), após uma explosão numa cantina, que causou o desabamento de um prédio na cidade de Chongqing (sudoeste da China), prendendo muitas pessoas que almoçavam no local.

MELBOURNE:

