Olympique de Marsella rompe maldição de 44 anos ao vencer Bordeaux (1-0) pelo Francês

O Marselha encerrou um jejum de 44 anos sem vencer no campeonato em Bordeaux, ao vencer por 1 a 0 nesta sexta-feira, na partida que abriu a 20ª rodada da Ligue 1 francesa.

O Bordeaux chegou a este jogo muito debilitado pelas infecções por covid em seu elenco, razão pela qual pediu o adiamento do confronto, embora sem sucesso. O duelo também foi realizado com portões fechados.

O Marselha também chegou ao jogo desta sexta-feira com casos positivos em seu elenco, embora em menor número (três).

O único gol da partida foi marcado pelo atacante turco Cengiz Under, aos 37 minutos, seu sétimo gol da temporada - e o quinto da Ligue 1-.

"Estamos muito felizes por encerrar a (má) sequência", disse o técnico argentino do Marselha, Jorge Sampaoli, sobre as mais de quatro décadas de seu clube sem vencer o do Bordeaux no campeonato francês fora de casa.

"Este é um clássico, eles nos fizeram entender para onde fomos. Estamos felizes pelo clube, pelo presidente, pela cidade", comemorou.

Na classificação, o Marselha está provisoriamente em segundo lugar, com três pontos a mais que o Nice, que tem a chance de voltar a alcançá-lo em número de pontos e ultrapassá-lo na tabela, no domingo, contra o Brest fora de casa.

O Marselha está atualmente a dez pontos do líder Paris Saint-Germain, que visita o Lyon no domingo.

A semana foi um pesadelo para o Bordeaux (17º na classificação), cujos esforços para adiar o jogo de sexta-feira foram em vão.

Dias antes, o time havia vivido outra experiência semelhante, quando sua partida das oitavas de final da Copa da França não foi adiada no domingo passado, apesar de ter sofrido 23 desfalques - 21 devido à covid. O Bordeaux acabou eliminado perdendo por 3 a 0 para o Brest.

-- Jogos da 19ª rodada da Ligue 1 e classificação:

- Sexta-feira:

Bordeaux - Olympique de Marselha 0 - 1

- Sábado:

(17h00) Lens - Rennes

- Domingo:

(09h00) Brest - Nice

Clermont-Ferrand FC - Reims

Metz - Strasbourg

(13h05) Nantes - Monaco

(16h45) Lyon - PSG

. adiados

Montpellier - Troyes

Angers - Saint-Etienne

Lille - Lorient

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 19 14 4 1 39 17 22

2. Olympique de Marselha 36 19 10 6 3 27 15 12

3. Nice 33 19 10 4 5 29 17 12

4. Rennes 31 19 9 4 6 34 18 16

5. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

6. Monaco 29 19 8 5 6 29 23 6

7. Nantes 28 19 8 4 7 25 23 2

8. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

9. Lens 27 19 7 6 6 33 28 5

10. Strasbourg 26 18 7 5 6 34 24 10

11. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

12. Brest 25 19 6 7 6 26 28 -2

13. Lyon 24 18 6 7 5 26 26 0

14. Reims 23 19 5 8 6 22 22 0

15. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

16. Clermont-Ferrand FC 17 18 4 5 9 20 32 -12

17. Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14

18. Metz 16 19 3 7 9 23 39 -16

19. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

20. Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23

