Novo técnico do Uruguai, Alonso divulga sua primeira lista de convocados com Suárez e Cavani

Os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani compõem a primeira lista divulgada pelo novo técnico da seleção uruguaia Diego Alonso para as eliminatórias sul-americanas contra Paraguai e Venezuela, informou a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) nesta sexta-feira.

O elenco é formado por 50 jogadores e "nos próximos dias" será anunciada a lista de 23 convocados para os jogos contra o Paraguai, em Assunção, no dia 27 de janeiro, e contra a Venezuela, em Montevidéu, no dia 1º de fevereiro.

Além de Cavani e Suárez, há outras figuras históricas como o capitão Diego Godín e alguns jogadores emergentes como o jovem Agustín Canobbio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em dezembro passado, Alonso substituiu o veterano Oscar Tabárez, que passou 15 anos no comando da 'Celeste', um recorde mundial para um treinador.

Faltando quatro rodadas para a conclusão das Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai enfrenta uma fase decisiva para se classificar para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Atualmente, ocupa a sétima posição no torneio que oferece quatro vagas diretas e o quinto a possibilidade de um play-off com uma seleção de outro continente.

Brasil e Argentina ficaram com as duas primeiras vagas.

Alonso, de 46 anos, começou sua carreira como treinador em 2011 no clube Bella Vista e depois no Peñarol, ambos no Uruguai, e também teve uma experiência no México (Pachuca e Monterrey), Paraguai (Guarani e Olímpia). Depois, se transferiu para o Inter Miami até chegar ao comando da Celeste.

bur-ol/aam

Tags