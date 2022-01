'Meu nome é Kovid e não sou um vírus', diz perfil de empresário indiano no Twitter

"Meu nome é Kovid e não sou um vírus", é a primeira frase do perfil do Twitter do empresário indiano Kovid Kapoor, que causa sensação nas redes sociais.

Este homem de 31 anos, chefe de uma emergente agência de viagens, explicou na rede social que viajou esta semana para o exterior, pela primeira vez desde o início da pandemia, e que seu nome "divertiu muita gente".

"Minhas futuras viagens ao exterior vão ser divertidas", diz a mensagem que recebeu 40 mil curtidas e foi encaminhada 4 mil vezes.

Ele contou que, embora seu nome tenha-no ajudado a quebrar o gelo nas reuniões, trazia-lhe problemas para pedir café em estabelecimentos como o Starbucks, onde os clientes são chamados pelo nome.

Seu comentário gerou uma avalanche de piadas, mensagens e até pedidos de entrevista, introduzindo um pouco de leveza ao tema, em meio a um aumento do número de casos, devido à variante ômicron na Índia.

Em entrevista à AFP, disse esperar que toda esta publicidade tenha repercussões em sua empresa, que se encontra em dificuldades, assim como todas as do setor.

Kovid, que em hindu e sânscrito significa "erudito", ou "pessoa instruída", é um nome raro na Índia. Ele conta que sua mãe escolheu seu nome muito antes de seu nascimento.

"É um nome memorável, cujo significado é lindo, e não o mudaria por nada no mundo", afirmou.

