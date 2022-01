Comunicado do Business Wire :Loomis, Sayles & Company

A Loomis, Sayles & Company, uma empresa afiliada da Natixis Investment Managers, anunciou hoje o lançamento do Loomis Sayles Private Credit Group, juntamente com a contratação de Chris Gudmastad, CFA, que liderará a iniciativa como Diretor de Crédito privado. Quem também fará parte do grupo é Myles Reinecke, CFA, que ocupará o cargo de Analista sênior de Crédito privado.

O crédito privado, considerado uma classe de ativos crescente cada vez mais procurada no mercado institucional global, será um importante componente do futuro pacote de soluções voltado ao cliente da Loomis Sayles. O Loomis Sayles Private Credit Group, que será liderado por Chris, tem como objetivo desenvolver portfólios que busquem ampliar a atual receita e o total de retorno com o contato diversificado com investimentos privados em renda fixa, tudo isso através de uma análise profunda e estruturação de transação para gestão de riscos de perda.

Chris será responsável pelo desenvolvimento de todos os aspectos do Private Credit Group, dedicando-se à aquisição, operações de underwriting e gestão de portfólio. Gudmastad traz uma ampla experiência na prática de underwriting e estruturação de transações de alta complexidade, as quais geram bonificações estruturais e de iliquidez. O futuro Diretor de Crédito privado estará subordinado a David Waldman, Diretor de Investimentos da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Myles, que ocupará o cargo de Analista sênior de Crédito privado e será subordinado a Chris, liderará a análise de crédito voltada ao desenvolvimento, underwriting e estruturação de oportunidades de crédito privado em vários setores. Além disso, ele será responsável pela gestão de risco e por recomendações de valores relativos a investimento, ajudando Chris nas operações de gerenciamento de portfólio.

"Graças ao nosso legado de complexas pesquisas de crédito orientadas por valor, contamos com uma sólida base para desenvolver um recurso de crédito privado que complementará nossa carteira aberta de ganhos fixos", destaca Kevin Charleston, Diretor executivo da Loomis Sayles. "Estamos animados em poder oferecer aos clientes soluções de crédito privado competitivas e totalmente diferenciadas através dos nossos recursos de pesquisa, infraestrutura operacional e tecnológica, além da nossa ampla estrutura de gestão de risco."

Chris conta com mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros, sendo a maior parte dedicada ao crédito privado. Antes de integrar a Loomis Sayles, ele atuava na Securian Asset Management, empresa na qual ocupou os cargos de Vice-presidente e Diretor de Crédito privado. Nessa função, foi responsável por todos os aspectos da gestão do portfólio de crédito privado de grau de investimento, estimado em US$ 6,8 bilhões, incluindo o desenvolvimento e a implementação da estratégia de investimentos em crédito privado e o gerenciamento de ofertas externas da empresa, que totalizam US$ 3,3 bilhões, com mais de 20 clientes institucionais.

Assim como Chris, Myles, que conta com mais de 10 anos de experiência no setor, trabalhava na Securian Asset Management, firma na qual atuou, mais recentemente, como Consultor sênior de Gestão de ativos, com foco em oportunidades de colocação privada de grau de investimento.

Chris e Myles vivem em Mineápolis, Minnesota.

SOBRE A LOOMIS SAYLES

Desde 1926, a Loomis, Sayles & Company ajuda a atender às necessidades de investimentos de clientes institucionais e de fundo mútuo do mundo todo. Os investidores orientados por desempenho da empresa integram uma profunda pesquisa privada e análise de risco incorporada, tomando decisões fundamentadas e razoáveis. Equipes de gestores de portfólio, estrategistas, analistas de pesquisa e investidores colaboram na avaliação dos setores do mercado e na identificação de oportunidades de investimento, independentemente de onde, em categorias de ativos tradicionais ou dentre uma variedade de investimentos alternativos. A Loomis Sayles conta com os recursos, a prospectiva e a flexibilidade de se ter uma visão abrangente do valor nos mercados, sejam estes vastos ou limitados. Seu compromisso é promover retornos duradouros e atraentes aos seus clientes. Graças à sua importante tradição, a Loomis Sayles vem conquistando a confiança e o respeito de clientes do mundo todo, que permitem à empresa administrar US$ 353,7 bilhões* em ativos (à data de 30 de setembro de 2021).

*Inclui os ativos da Loomis, Sayles & Co., LP, e da Loomis Sayles Trust Company, LLC. A Loomis Sayles Trust Company é uma subsidiária integral da Loomis, Sayles & Company, LP.

SOBRE A NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

É através da abordagem multiafiliada da Natixis Investment Managers que os clientes têm acesso a uma mentalidade independente e experiência dedicada de mais de 20 gerentes ativos. A empresa, que se encontra entre os maiores gestores de ativos do mundo1, com cerca de US$ 1,4 trilhões de ativos sob sua gestão2 (EUR 1.199,4 bilhões), oferece uma ampla variedade de soluções dentre classes de ativos, estilos e veículos, incluindo produtos e estratégias ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) inovadores, voltados à promoção de fundos sustentáveis. A Natixis Investment Managers trabalha em parceria com os clientes a fim de entender as necessidades de cada um e fornecer insights e soluções de investimento adaptadas às metas de longo prazo do cliente.

Com sede em Paris e Boston, a empresa pertence à Natixis, uma subsidiária do BPCE, o segundo maior grupo bancário da França. As companhias de gestão de investimentos afiliadas da Natixis Investment Managers incluem a AEW, Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, DNCA Investments,3 Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management e a WCM Investment Management. Além disso, as soluções de investimento são oferecidas pela Natixis Investment Managers Solutions e a Natixis Advisors, LLC. Nem todas as ofertas encontram-se disponíveis em todos os territórios.Para mais informações, acesse o site da Natixis Investment Managers em im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Os grupos de serviço e distribuição da Natixis Investment Managers' incluem a Natixis Distribution, LLC, uma corretora de valores limitada e distribuidora de várias empresas de investimento norte-americanas, para as quais os serviços de consultoria são prestados por empresas afiliadas da Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France) e suas entidades afiliadas de serviço e distribuição na Europa e Ásia.

1 Atualização quantitativa da Cerulli: a Natixis Investment Managers ocupa a 15º posição entre as maiores gestoras de ativos do mundo no Global Markets 2021, com base em ativos sob gestão à data de 31 de dezembro de 2020. 2 Os ativos sob gestão ("AUM", na sigla em inglês), à data de 30 de setembro de 2021, estão estimados em US$ 1,390 bilhões. Conforme divulgado, tais ativos incluem ativos hipotéticos, ativos geridos, ativos brutos, ativos de afiliadas de propriedade minoritária e outros tipos de AUMs não regulatórios geridos por empresas afiliadas da Natixis Investment Managers, salvo a H2O Asset Management. 3 Uma marca da DNCA Finance.

Para mais informações sobre esse assunto e outras estratégias da Loomis Sayles, acesse nosso site em www.loomissayles.com.

A Natixis Distribution LLC (distribuidor FINRA|SIPC) e a Loomis, Sayles & Company, L.P. são afiliadas.

MALR028342

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220107005070/pt/

Contato

Kate Sheehan (617) 960-4447 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags