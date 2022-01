Com Trippier, Newcastle realiza sua primeira contratação desde sua compra por fundo saudita

Com a contratação do lateral-direito da seleção inglesa Kieran Trippier, o Newcastle conseguiu fechar a sua primeira de destaque desde a compra do clube por um fundo saudita, anunciou nesta sexta-feira o time inglês, atual 19º e penúltimo da Premier League.

"O jogador de 31 anos assinou um contrato de dois anos e meio e se torna o primeiro atleta a se juntar ao clube liderado por seus novos proprietários e treinador Eddie Howe", anunciou o Newcastle em um comunicado.

"O Newcastle United está feliz em anunciar a chegada do lateral inglês Kieran Trippier, que está deixando o Atlético de Madrid por um montante confidencial", acrescentou.

De acordo com a mídia britânica, a contratação do defensor, que joga na seleção inglesa desde 2017, teria custado cerca de 12 milhões de libras (16,2 milhões de dólares), além de bonificações.

"É um sinal de que o clube é muito atraente, e não estou falando de dinheiro", disse Eddie Howe, que foi nomeado treinador do clube em novembro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Kieran não está vindo pelos benefícios financeiros do contrato", acrescentou o treinador do Newcastle.

"Ele vem para o clube e para encarar o desafio que enfrentamos no curto e no longo prazo", disse o treinador, no momento em que a equipe ocupa a zona de rebaixamento, após uma única vitória em 19 jogos.

A equipe do norte da Inglaterra não conquista nenhum troféu importante desde 1969.

"Esperamos que sua contratação atraia outros jogadores ao redor do mundo para considerar vir compartilhar seu sonho e visão", acrescentou Eddie Howe, que já treinou Trippier em 2012 no Burnley.

"Estou muito feliz por me juntar ao Newcastle", tuitou Kieran Trippier, que venceu o campeonato espanhol com o Atlético de Madrid na temporada passada.

"Todo mundo sabe o quanto os torcedores deste clube são apaixonados e estou pronto para dar tudo por eles. Estou realmente ansioso para trabalhar com o time", acrescentou o ex-jogador do Tottenham.

Depois de um recorde de 80 gols sofridos na Premier League em 2021, as transferências defensivas eram uma prioridade para o clube, que agora conta com recursos significativos de seu novo proprietário para investir nos jogadores que deseja.

Após uma novela de mais de um ano, a Premier League aprovou em outubro passado a compra do clube do norte da Inglaterra por um fundo saudita presidido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed ben Salman.

Grandes jogadores como Alan Shearer, Ashley Cole e Kevin Keegan e astos sul-americanos como o colombiano Faustino Asprilla, o argentino Fabricio Coloccini e o peruano Nolberto Solano passaram pelo Newcastle.

