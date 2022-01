Bayern, repleto de desfalques devido à covid, perde em casa (2-1) para o 'Gladbach'

O Bayern de Munique, bastante desfigurado por desfalques devido a casos positivos de covid-19 em seu elenco, perdeu em casa por 2 a 1 para o Borussia Mönchengladbach, nesta sexta-feira na partida que abriu a 18ª rodada e o segundo turno da Bundesliga.

Apesar desta derrapagem, a vantagem do Bayern na liderança ainda é importante. O time tem 9 pontos a mais que o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que no sábado enfrenta o Eintracht Frankfurt (6º) com o objetivo de aproveitar a oportunidade e ficar a 6 pontos da primeira colocação.

O polonês Robert Lewandowski colocou o Bayern de Munique na frente aos 18 minutos, mas os visitantes viraram logo em seguida, com gols de Florian Neuhaus (27) e Stefan Lainer (31).

"O Gladbach não é nosso adversário favorito", disse o atacante Thomas Mueller, lembrando que o Bayern já havia sofrido uma dura goleada por 5 a 0 em Gladbach na Copa da Alemanha em outubro passado.

"É amargo perder, mas temos que engolir a derrota."

Mueller se recusou a culpar a derrota em seu elenco afetado pela covid.

"Tínhamos muita qualidade em campo e não devíamos ter cedido tanta posse de bola no terço final do campo", disse ele.

"O pior é que não aproveitamos as nossas chances", admitiu Mueller depois de quase marcar o gol de empate na segunda etapa em duas ocasiões.

Doze jogadores do elenco profissional do Bayern desfalcaram o time nesta sexta-feira, após nove casos de covid-19, incluindo o do capitão e goleiro Manuel Neuer.

Por esta razão, o treinador Julian Nagelsmann teve que recorrer a jogadores das categorias de base do clube para completar o elenco para esta partida.

Um deles entrou para a história do clube ao se tornar o jogador mais jovem a jogar na Bundesliga pelo Bayern: Paul Wanner, que completou 16 anos no dia 23 de dezembro.

Wanner substituiu Malik Tillman (de 19 anos) aos 75 minutos. Assim, ele quebrou com folga o recorde de jogador mais jovem do Bayern em uma partida da liga alemã, que pertencia até agora a Jamal Musiala (quando tinha 17 anos e 115 dias).

Com os três pontos conquistados em Munique, o Borussia Mönchengladbach sobe provisoriamente para a décima primeira posição e ganha fôlego.

-- Resultados da 18ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - B. Moenchengladbach 1 - 2

- Sábado:

(11h30) Hoffenheim - Augsburg

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin

Greuther Furth - Stuttgart

RB Leipzig - Mainz

Freiburg - Arminia Bielefeld

(14h30) Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Hertha Berlim - Colônia

(13h30) Bochum - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 43 18 14 1 3 57 18 39

2. Borussia Dortmund 34 17 11 1 5 41 26 15

3. Freiburg 29 17 8 5 4 28 16 12

4. Bayer Leverkusen 28 17 8 4 5 40 28 12

5. Hoffenheim 28 17 8 4 5 35 26 9

6. Eintracht Frankfurt 27 17 7 6 4 27 24 3

7. 1. FC Union Berlin 27 17 7 6 4 23 21 2

8. Colônia 25 17 6 7 4 27 27 0

9. Mainz 24 17 7 3 7 25 17 8

10. RB Leipzig 22 17 6 4 7 30 22 8

11. B. Moenchengladbach 22 18 6 4 8 24 33 -9

12. Hertha Berlim 21 17 6 3 8 20 35 -15

13. Bochum 20 17 6 2 9 16 26 -10

14. Wolfsburg 20 17 6 2 9 17 29 -12

15. Augsburg 18 17 4 6 7 17 26 -9

16. Stuttgart 17 17 4 5 8 22 31 -9

17. Arminia Bielefeld 16 17 3 7 7 14 22 -8

18. Greuther Furth 5 17 1 2 14 13 49 -36

