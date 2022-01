Taiwan começa a deportar cidadãos chineses em incomum cooperação

Taiwan começou a deportar cidadãos chineses, pela primeira vez em mais de um ano, depois que a China deportou um taiwanês foragido, em um raro ato de cooperação em meio às tensões - informaram autoridades locais.

A Agência Nacional de Migração de Taiwan disse que 21 chineses que entraram ilegalmente em Taiwan serão deportados. O órgão se recusou a dar mais detalhes para "garantir uma operação tranquila e segura".

Os 21 chineses devem retornar distribuídos em quatro voos, a partir da próxima quarta-feira, informou o United Daily News.

Um dos deportados é um homem que cruzou o estreito de Taiwan em um barco inflável em maio.

Segundo Taiwan, estas são as primeiras deportações desde novembro de 2020, já que as viagens se reduziram pela pandemia do coronavírus.

"O processo (...) tem um significado positivo para um intercâmbio normal e ordenado entre as duas partes", disse o Conselho de Assuntos Continentais, principal órgão de Taiwan responsável pelas relações com a China.

O anúncio desta quinta-feira foi feito depois que a China devolveu a Taiwan em dezembro um suspeito de assassinato, no âmbito de um acordo de 2009, firmado quando as relações eram mais cordiais com o então governo de Taipei.

As polícias de ambos os dois lados costumavam devolver pessoas consideradas foragidas de seus respectivos territórios sob este acordo. As deportações diminuíram desde a chegada ao poder da presidente Tsai Ing-wen, em 2016. Para ela, Taiwan é uma nação soberana.

Pequim, que vê a ilha como parte de seu território, cortou as comunicações e intensificou a pressão sobre Taipei desde a posse de Tsai.

